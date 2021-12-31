拜登與蒲亭通話結束！再次敦促俄國：減緩烏克蘭局勢緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據白宮事後以發言人莎琪（Jen Psaki）名義發布的新聞稿，拜登在通話中，敦促俄羅斯與烏克蘭化解緊張局勢，明確重申如果俄軍入侵烏克蘭，美國及盟友將會「果斷回應」。他同時也表明支持在明年初以外交形式討論烏克蘭議題，包括雙邊戰略穩定對話、北約、北約—俄羅斯理事會及歐洲安全與合作組織（OSCE）等場合，但若要取得實質進展，就需以化解分歧為背景進行談判。
《路透社》則引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的受訪內容，指莫斯科滿意這次通話，在俄軍於烏克蘭邊境集結之際，莫斯科希望從西方得到安全保證。
烏沙科夫並聲稱，拜登似乎同意莫斯科需要這樣的保證，即使分歧仍然存在，也還不清楚可能妥協的範圍，但美方應對談判一事相當認真。不過蒲亭也在對話中警告，西方若真對莫斯科實施新制裁，只會令美俄關係全面崩潰，將是巨大錯誤。
俄羅斯近期在烏克蘭邊境部署大量兵力，烏克蘭、美國和北約（NATO）因此認為，俄羅斯有很大機率將入侵烏克蘭，但莫斯科方面矢口否認，強調是北約的活動威脅到俄國的安全。俄羅斯已於17日提出方案，要求北約停止向東擴張，美俄官員也將於1月10日舉行外交級別的戰略會談。