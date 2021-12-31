顏寬恒稱爭取地方建設 民進黨：應為杯葛預算認錯道歉
台中市第二選區立委補選於昨（30）日晚間進行電視政見辯論會，民進黨發言人謝佩芬表示，民眾選出立法委員，就是期待能為民理性問政，及為地方建設打拚，但依照媒體近日來披露，顏寬恒擔任立委時，不是為自己家族利益打拚，就是杯葛有利地方建設的預算，像是阻擋前瞻預算，在國會殿堂上潑水、撒麵粉的樣貌，相信大家應該記憶猶新，顏當初棄地方發展於不顧，如今卻好意思說他為地方爭取多少建設預算，睜眼說瞎話的功力，讓人瞠目結舌。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-31 09:28:54
謝佩芬進一步指出，前瞻基礎建設計畫，是總統蔡英文為了打造台灣未來30年發展所需的關鍵基礎建設計畫，其中有利台中發展的，包括筏子溪水環境改善計畫、捷運綠線、捷運藍線、山線高架延伸烏日段、海線（大甲追分間）雙軌化等。然而，像是捷運藍線，地方議員爭取在龍井設置坪頂站，遭到盧市府否決，以及海線鐵路雙軌化，因盧市府不願負擔經費，遭到擱置延宕，卻都看不到顏寬恒積極向盧市府要求與爭取。
謝佩芬表示，這些都是中央希望促進地方發展的重要建設，顏寬恒擔任立委時，先是在立院預算審查時，無理杯葛，在預算通過後，對於盧市府不顧地方建設所需，消極抵制的行為，完全不吭聲。這樣只配合政黨鬥爭，杯葛自己選區建設的候選人，竟還誇口說為地方爭取多少建設預算。
謝佩芬表示，此次補選民進黨提名的候選人林靜儀因自身具有醫療、公衛的專業，藉由認真的問政、提供建言，有效督促政府在長照、托育等社福政策的推進，讓民眾得到最大的照顧。
此外，為改善中部地區的空污，召開協調會，要求中火降載、減少燃煤發電，建立冬季空污高峰期的降載機制。從這場辯論會，更可以看出林靜儀對第二選區未來建設重點有著充分的了解與規劃，也會竭盡所能為地方爭取建設經費。
最後，謝佩芬表示，對比顏寬恒與林靜儀在立院的表現後，拜託台中第二選區勇敢的鄉親，在1月9日的補選投票，一定要站出來投票，另外，在補選投票前最後一週，也要呼籲全國相挺林靜儀的民眾，「一人拉一票」，打電話給中二選區的親友，幫忙催票，一起把有專業能力、真心為地方，4號溫柔堅定的林靜儀送回立法院。