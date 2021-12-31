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拿高雄經費做文章　趙天麟：有心人政治攻擊轉移中二選情

▲立委趙天麟認為，顏寬恒當立委的時候，國庫通私庫流到的私人的基金會還沒有釐清，有心人就拿正當的高雄經費來大作文章，想要轉移焦點，進行政治攻擊。（圖／翻攝畫面）
▲立委趙天麟認為，顏寬恒當立委的時候，國庫通私庫流到的私人的基金會還沒有釐清，有心人就拿正當的高雄經費來大作文章，想要轉移焦點，進行政治攻擊。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-31 09:41:18｜2021-12-31 10:14:29

最近高雄經費問題頻上新聞版面，今（31）天再出現國軍睦鄰金高雄最高的議題，立委趙天麟認為，不管是柯文哲的風涼話，還是有心人刻意拿高雄的建設經費做文章，其實就是試圖轉移中二選區顏寬恒國庫通私庫醜聞的焦點，呼籲國人要正視這一步的政治攻擊，其實就是對高雄最大的誣衊。

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高雄作為轉型中的工業城市，承擔相當大汙染的負擔，所以在城市轉型的過程當中，歷任的市長都希望能夠跟國公營事業、跟各界合作來進行城市的轉型，市長偕國公營事業一起投入建設，依法、依情理皆應然而且值得鼓勵，可是卻出現有心人要把它泛政治化。

趙天麟說，特別像是柯文哲市長用天龍國的思維說風涼話，他一貫傲慢作風，「為德不卒」，台北市「集三千寵愛於一身」，是在商業經濟活動上面相當活絡的城市，而且沒有太多的工業設施，要怎麼能夠理解南台灣承受工業發展之苦，而現在想要轉型這樣的心意。

拿陸軍睦鄰經費做文章更是泛政治化明證，高雄是全國最多油彈庫廠處的城市，在全國十五個縣市裡面的三十二個廠處，高雄市就佔了五個，高達六分之一，過去也發生過相關的意外，依照影響範圍編列經費，各縣市皆然，做此扭曲的議題，不更凸顯了要打高雄救顏家的政治圖謀嗎？

民進黨高雄市議員林智鴻也說，一直以來，高污染、高耗能的產業都在高雄，高雄發的電要送到北部使用，空氣污染留在高雄，高雄人用健康、生命在支撐北部人的用電、支撐台灣整體經濟發展，現在高雄只是追求個公平發展的機會，只是希望在高雄的國營事業體，投資高雄的企業集團多做些回饋地方建設的事情，讓高雄人生活可以更好，柯文哲卻盡說些風涼話，他應該跟高雄人道歉。

趙天麟認為，這就是跟台中第二選區馬上要選舉有關，顏寬恒當立委的時候，國庫通私庫流到的私人的基金會，這個事情還沒有釐清，就要拿這些國家建設、城市發展的一個正當性把它扭曲、來進行攻擊，想要轉移焦點，但不管是柯文哲的風涼話，還是有心人的扭曲，都轉移不了中二選區希望能夠透過選舉進行政治改革的心意，呼籲國人要正視這一步的政治攻擊，其實就是對高雄最大的誣衊，以此來進行政治行為。

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