跨年元旦開運兩大招 倒數吃「這個」更好運：錯過等一年
2021年就要結束了，不管好的壞的，都留在今年。迎接嶄新的2022，希望來年更順利、好運，命理專家黃子容分享跨年夜開運法，吸引逾千人按讚，開運方法信者恆信，透過一些小撇步若能帶來正面力量，不妨一試。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-31 10:08:52
曾在《開運鑑定團》、《命運好好玩》等命理節目擔任專家、老師的黃子容，分享跨年夜、元旦開運法，黃子容表示，很多人藉著跨年活動，揮別過去一年的不愉快與煩憂，迎接新的一年，希望可以重生、擁有好運。她強調，想要好運，最重要還是思考過去一年的種種，反省自已，再來展望未來新的發展，期許自已更努力，並多做一些有意義的事，讓自已在生活中有更多成長，她也分享跨年夜、元旦兩大開運法。
■ 跨年夜開運
12月31日晚上11點半之後，在倒數之前，先喝一杯苦茶或黑色食物，例如咖啡或苦的食物皆可，倒數結束後再吃下甜的食物，例如糖果、巧克力或黑糖，象徵苦盡甘來，在新年初始就嘗到「甜頭」，好運降臨。
■ 元旦開運
1月1日一早醒來，可吃下水煮蛋、蕃茄或紅色食物，象徵重生、翻轉好運，無法吃蛋的人，可改吃紅色糖果。元旦當天，想要祈求感情順利的人，可吃一顆巧克力或甜點，招來整年感情甜蜜；想要健康好運，可以吃花椰菜，或佩戴綠色的裝飾品，增添健康好運氣；想增強工作運，可吃黃色的食物或地瓜，讓工作運旺旺。