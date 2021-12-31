拆門備戰跨年　萊爾富信義商圈門市增10倍人力

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萊爾富-大杯美式買20送22
看好這次跨年、元旦3天連假出遊人潮，加上跨年日冷空氣的低溫考驗，萊爾富不僅拆門應戰，也增加10倍備貨量應戰，祭出超過百項零食飲品、暖暖包、蓄熱衣等多項期間限定優惠，此外，12/31至111/1/1期間， Hi-Life VIP APP內的「整買零取」專區更推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20送22的快閃優惠活動。
因應跨年狂歡嗨派對，萊爾富祭出超過百項零食飲品第2件0元起、多款啤酒4折起的優惠，另外，111/1/18前，也有暖暖包、蓄熱衣以及溫罐機等保暖商品68折起優惠，像是原價每包25元的S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包，特惠價10包169元，換算下來暖暖包1包不到17元；男女磨毛圓領蓄熱衣則有85折特惠，希望讓民眾為出門參加跨年和元旦升旗活動做好保暖準備。
全家-Let’s Café、私品茶第二杯11元
全家便利商店也陪伴民眾一起跨年倒計時，今年跨年適逢三天連續假期，跨年晚會、觀光景點周邊「全家」店舖全面備戰，尤其台北市信義區是跨年的一級戰區，「全家」店舖整體備貨量較平常多出9倍，因應跨年活動人潮，人力配置也較平常日增加了10倍。
不只這樣，跨年期間「全家」推出Let’s Café、私品茶優惠活動，從12/31起至111/1/2止，全家App「隨買跨店取」購買大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱），或是私品茶永豐餘生技系列（不限口味），即享第二杯11元的優惠。同場加映元旦迎虎爺優惠，活動期間從元旦早上10時至1/2止，於店舖購買指定商品，單筆消費金額滿250元，就送50元購物金；還有瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第三件0元。
7-ELEVEN-指定飲品買2送1
7-ELEVEN針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，也強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2到3倍的備貨量，7-ELEVEN也推出「2022新年慶活動」，自12月31日起至明年1月4日止限時5天，包括CITY CAFE特大美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE特大拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶，共7款CITY系列指定飲品，同品項買2送1優惠，另還有國際精品專區、糖果、零食、飲料、啤酒等商品祭出最高買1送1的優惠。線上OPEN POINT APP行動隨時取也推出指定CITY飲品買21杯送22杯等優惠。
OKmart-大杯莊園美式、拿鐵買二送二
冷冷跨年夜，OKCAFE從12月30日至明年1月3日推出跨年限定優惠，除了全台820間門市的大杯莊園級美式及拿鐵同品項買二送二外，OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式及拿鐵同品項買5送5，再送2022點會員點數的跨年優惠，等於每杯咖啡最低只要22元起，另外冬季限定的「歐維氏巧克力醇濃可可飲」也有跨年優惠價45元。大受好評的「經典葡式蛋塔」與「黑糖麻糬蛋塔」，推出搭配中杯莊園級拿鐵或大杯經典紅茶組合價59元的優惠。
OKmart表示，因為每年跨年人潮是平日的3到5倍，其中業績以「現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞」等商品的成長幅度最高，可成長約4倍以上，為了迎接2022的跨年盛會，OKmart信義商圈門市也加碼備貨3到4倍。