NBA／KD回歸首秀和哈登合拿66分 籃網仍敗76人
東區榜首布魯克林籃網今(31)日主場迎戰費城76人，Kevin Durant解除隔離首秀繳出33分，James Harden更是拿到33分「大三元」，但最後熄火且沒守住外線攻勢，最終以102:110吞敗無緣3連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-31 11:16:42
儘管首節打完籃網落後8分，但次節回敬23:16追到只差1分，易籃後情勢更加膠著，第四節剩下2分鐘，「柯瑞弟」Seth Curry、Tyrese Maxey連飆2顆三分球拉開8分領先，無奈籃網屢攻不下只能靠罰球得分，最後Joel Embiid補籃得手，確認76人帶走勝利。
KD先前觸發健康與安全協議被迫隔離，也得以讓他好好休息，今日首度回歸出賽38分鐘，24投13中拿到33分4助攻6籃板，Harden上場近40分鐘，繳出33分10助攻14籃板，籃網加上這2大巨頭僅4人得分上雙。
76人以Embiid攻下全場最高34分，外帶7籃板3抄截，比賽尾聲僅剩15秒還和KD發生口角衝突，各吞下一次技術犯規，Maxey挹注次高的25分，Curry也有17分，聯手助76人收下3連勝。