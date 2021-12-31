《單身即地獄》宋智雅靠父母財產 住20億豪宅當BTS鄰居
南韓實境節目《單身即地獄》陸續找來6男5女約會搞曖昧，內容掀起話題，更發現參加者各個大有來頭，模特兒、服飾老闆、健身教練都有，其中深受節目男來賓喜愛的宋智雅，除了是模特兒，更是知名美妝YouTuber，也曾主持過節目，除了職業，她萬貫家財，目前住在20億的高級公寓。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-31 11:40:39
宋智雅自豪可愛又性感，一現身節目便成功抓住眾男來賓視線，第一集就獲得3張告白信，在最新集數中，她已連2天配對成功入住「天堂島」，目前崔時訓、金賢中都已對她展開追求，讓宋智雅陷入兩難。
宋智雅身高163公分、體重44公斤，畢業於漢陽大學舞蹈系，她透露就讀藝術高中時，因為太辛苦曾有脫髮現象，原本打算專攻芭蕾舞，最後因身體不便，改學韓國傳統舞蹈。她目前是知名美妝YouTuber，頻道有93.8萬訂閱，因《單身即地獄》關係，名氣水漲船高，IG粉絲追蹤數高達122萬。
宋智雅IG上滿滿的精品、高級保養品代言照，但她毋須靠名牌吹捧，本身就是富二代，宋智雅目前獨自住在堪稱「偶像城堡」、能看到漢江的聖水洞Trimage高級公寓，該建築物一戶市值超過20億，BTS、少女時代、SJ等成員都住在這。宋智雅也曾在頻道上表示沒有經濟困難、生活富裕，「感謝我的爸媽，我成長的很充實」。《單身即地獄》可至Netflix收看。