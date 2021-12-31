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跨年創意照在家這樣拍　0成本只要手機+白牆：馬上被讚爆

▲在家這樣拍跨年創意照，只需要手機和白牆，0成本快速完成，社群發文打卡超吸睛。（圖／民眾提供、記者黃韻文設計）
▲在家這樣拍跨年創意照，只需要手機和白牆，0成本快速完成，社群發文打卡超吸睛。（圖／民眾提供、記者黃韻文設計）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-31 12:25:24｜2021-12-31 12:26:53

2021年最後一天，臉書、Instagram社群都被「跨年文」大洗版，就算待在家沒出去玩，也能拍出跨年創意照，而且完全0成本，只需要手機及白牆，實測最快約5分鐘就能完成，發文打卡立刻被讚爆。

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▲用手機裡的舊照片，就能改出充滿氛圍的跨年照。（圖／民眾提供、記者黃韻文設計）
▲用手機裡的舊照片，就能改出充滿氛圍的跨年照。（圖／民眾提供、記者黃韻文設計）
今年最後一天，社群若不發文打卡做紀念，總感覺少了什麼，但手邊又沒有應景照片。網路熱傳一招「0成本」快速拍跨年創意照，只要使用手機幾乎都有下載的《美圖秀秀》拍照App就可完成。

先挑選背景乾淨的照片，尤其是白色牆效果更好，如果要直接重拍一張，建議在偏暗空間內不開燈，打開手機閃光燈拍攝原照。開啟《美圖秀秀》選擇要使用的照片，裁剪成4:3比例（或16:9），人像大小約佔畫面1/3，且可稍微偏左，這樣到時臉部會剛好在愛心裡。

▲先將照片裁剪成4:3或16:9比例，人像大小約佔畫面1/3，上方留白約1/4。（圖／民眾提供、記者黃韻文設計）
▲先將照片裁剪成4:3或16:9比例，人像大小約佔畫面1/3，上方留白約1/4。（圖／記者黃韻文拍攝）
在《美圖秀秀》選擇「貼紙」，搜尋「2022」可找到2022愛心貼紙，縮放到合適大小，再拖曳到想要的位置。接著打開「濾鏡」，選擇自然系列裡的「清透」濾鏡，不過每個人的照片亮度對比不同，可多嘗試其他不同濾鏡，挑選最有Fu的即可。最後只要選擇blingbling畫筆，塗抹在2022字樣上，氛圍感立刻爆棚。
 

▲在貼紙搜尋欄輸入「2022」，可找到2022愛心貼紙。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲在貼紙搜尋欄輸入「2022」，可找到2022愛心貼紙。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲可先從自然系列的「清透」濾鏡嘗試，每張照片亮度對比不多，可多試幾個濾鏡，找出最佳效果。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲可先從自然系列的「清透」濾鏡嘗試，每張照片亮度對比不多，可多試幾個濾鏡，找出最佳效果。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲選擇blingbling畫筆，塗抹在2022字樣上，一秒增添高級感。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲選擇blingbling畫筆，塗抹在2022字樣上，一秒增添高級感。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲實際測試，約5分鐘就可快速完成，可多嘗試，找到貼紙最佳位置及濾鏡效果。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲實際測試，約5分鐘就可快速完成，可多嘗試，找到貼紙最佳位置及濾鏡效果。（圖／記者黃韻文拍攝）

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