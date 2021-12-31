跨年創意照在家這樣拍 0成本只要手機+白牆：馬上被讚爆
2021年最後一天，臉書、Instagram社群都被「跨年文」大洗版，就算待在家沒出去玩，也能拍出跨年創意照，而且完全0成本，只需要手機及白牆，實測最快約5分鐘就能完成，發文打卡立刻被讚爆。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-31 12:25:24｜2021-12-31 12:26:53
今年最後一天，社群若不發文打卡做紀念，總感覺少了什麼，但手邊又沒有應景照片。網路熱傳一招「0成本」快速拍跨年創意照，只要使用手機幾乎都有下載的《美圖秀秀》拍照App就可完成。
先挑選背景乾淨的照片，尤其是白色牆效果更好，如果要直接重拍一張，建議在偏暗空間內不開燈，打開手機閃光燈拍攝原照。開啟《美圖秀秀》選擇要使用的照片，裁剪成4:3比例（或16:9），人像大小約佔畫面1/3，且可稍微偏左，這樣到時臉部會剛好在愛心裡。
在《美圖秀秀》選擇「貼紙」，搜尋「2022」可找到2022愛心貼紙，縮放到合適大小，再拖曳到想要的位置。接著打開「濾鏡」，選擇自然系列裡的「清透」濾鏡，不過每個人的照片亮度對比不同，可多嘗試其他不同濾鏡，挑選最有Fu的即可。最後只要選擇blingbling畫筆，塗抹在2022字樣上，氛圍感立刻爆棚。