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行銷桃園社宅包租代管　「桃租公好康報」Podcast開播

▲桃園市政府住宅發展處開設Podcast「桃租公好康報」專屬頻道，以線上串流廣播的方式講解社會住宅包租代管政策。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府住宅發展處開設Podcast「桃租公好康報」專屬頻道，以線上串流廣播的方式講解社會住宅包租代管政策。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-12-31 12:44:47

桃園市政府住宅發展處開設Podcast「桃租公好康報」專屬頻道，以線上串流廣播的方式講解社會住宅包租代管政策，內容含括包租代策政策說明及各家業者特色。另外即日起至111年1月15日，加碼舉辦網路抽獎活動，歡迎粉絲一起來抽DYSON吹風機、無線藍牙耳機等好禮！

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首集節目由住宅發展處錄製，談論到桃園市社會住宅包租代管整體概念、申請作業流程、申請資格等民眾最關心的問題，後續第2到4集節目，將分別請桃園市第三期委託執行廠商「兆基管理顧問股份有限公司桃園分公司」、「萬隆不動產開發有限公司」及「大佳地產股份有限公司」等3家業者與市民朋友們分享自身特色及包租代管第一線實務經驗，屆時將同步上架到上架到Soundon、KKBOX、Spotify、Google、Apple等平台上，歡迎大家關注「桃租公好康報」PODCAST頻道。


住宅處進一步表示，加入社會住宅包租代管第三期計畫之房東，可享有每屋每月租金收入1萬5000元的所得稅免稅額度、每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3,000元、地價稅及房屋稅減免等稅賦優惠。


至於房客申請資格不限戶籍地，只要年滿18歲之國民，家庭成員於本市境內、雙北市、基隆市及新竹縣市均無自有住宅，且家庭成員動產限額低於285萬元、不動產限額低於540萬元，每人每月平均收入低於5萬3,484元者，且符合政策戶資格之房客最高有7,200元租金差額補助。


除了以Podcast多元管道宣傳社會住宅包租代管外，更透過全年齡層人氣漫畫家八耐舜子的幽默漫畫行銷，同時辦理網路分享抽獎活動，歡迎各位市民朋友們前往參與。如果有興趣進一步瞭解桃園市政府社會住宅包租代管政策，也可電洽住宅發展處(電話：(03)3324700分機6)，或直接洽詢第三期包租代管計畫業者。

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