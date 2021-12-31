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好心痛！買Uniqlo後價格狂降　內行「2招」：不會再買貴

▲Uniqlo來自日本的服飾品牌，在台灣受到許多民眾青睞。（圖／取自Shutterstock）
▲Uniqlo來自日本的服飾品牌，在台灣受到許多民眾青睞。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 13:13:59

日本服飾Uniqlo在台人氣高，不光衣服款式選擇多，還會每週推出不同品項的特價活動。不過就有男大生抱怨，自己因為看見一款聯名外套折扣1000元，立刻心動購入，不料才隔兩週去逛街，卻意外發現價格再多降了2000元，讓他傻眼直呼「第一次被摳那麼多錢，算是一個慘痛的經驗吧。」

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▲男大生抱怨才剛買完外套，不到兩個禮拜卻又狂降2千。（示意圖／取自unsplash）
▲男大生抱怨才剛買完外套，不到兩個禮拜卻又狂降2千。（示意圖／取自unsplash）
根據男大生於《Dcard》分享，自己前兩個禮拜在逛Uniqlo服飾店時，看到一件「+j」聯名系列的外套再特價，當時比起原價低了1000元，讓他覺得很值得也划算，就立刻花了三千多結帳了。

不料，發文當日再去逛Uniqlo時，卻看到同款外套多降了2000元，讓他傻眼抱怨「居然才短短不到一個月的時間，又便宜那麼多」他補充說明自己平常也有再關注Uniqlo價格變化，知道每個禮拜都會有新品項特價，或是出清大特價，但在還沒換季時就狂降2000元，還是讓他很心痛。

他也無奈表示，自己已經剪掉吊牌，收據也丟了「只能說有一種被商業行銷手法欺騙的感覺，在Uniqlo買衣服這麼久，第一次被摳那麼多錢算是一個慘痛的經驗吧」。

該篇貼文引來許多Uniqlo服飾的愛好者，更推薦「2招」秘訣不怕再買貴，那就是下載APP注意特價通知以及等新檔期的價格「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」、「建議等當期特價最後一天下單，這樣下一個檔期更優惠的時候就可以退貨重買」、「UQ每年12月都會特價」。

也有不少網友安慰男大生，「比較晚買比較便宜沒錯，但架上都沒有我要的尺寸，再便宜也沒用，早買早享受，還能買到你要的尺寸」、「早買早享受晚買雖然享折扣，但有風險就是可能想要的尺寸，都已經沒有了」、「晚買有買不到自己尺寸的風險，比較大眾的尺寸會被買光光」。（編輯：鍾怡婷）

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