好心痛！買Uniqlo後價格狂降　內行「2招」：不會再買貴

我是廣告 請繼續往下閱讀
不料，發文當日再去逛Uniqlo時，卻看到同款外套多降了2000元，讓他傻眼抱怨「居然才短短不到一個月的時間，又便宜那麼多」他補充說明自己平常也有再關注Uniqlo價格變化，知道每個禮拜都會有新品項特價，或是出清大特價，但在還沒換季時就狂降2000元，還是讓他很心痛。
他也無奈表示，自己已經剪掉吊牌，收據也丟了「只能說有一種被商業行銷手法欺騙的感覺，在Uniqlo買衣服這麼久，第一次被摳那麼多錢算是一個慘痛的經驗吧」。
該篇貼文引來許多Uniqlo服飾的愛好者，更推薦「2招」秘訣不怕再買貴，那就是下載APP注意特價通知以及等新檔期的價格「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」、「建議等當期特價最後一天下單，這樣下一個檔期更優惠的時候就可以退貨重買」、「UQ每年12月都會特價」。
也有不少網友安慰男大生，「比較晚買比較便宜沒錯，但架上都沒有我要的尺寸，再便宜也沒用，早買早享受，還能買到你要的尺寸」、「早買早享受晚買雖然享折扣，但有風險就是可能想要的尺寸，都已經沒有了」、「晚買有買不到自己尺寸的風險，比較大眾的尺寸會被買光光」。（編輯：鍾怡婷）