機車不讓行人！他出手狠推一把　騎士神回穩淡定離去　　

台灣馬路已經變成上演生存遊戲的人車競技場？一位男子在新北市汐止行走斑馬線穿越馬路時，遇到機車騎士完全沒有要減速禮讓的意思，男子疑似一時氣憤，竟出手推了騎士一把。而騎士雖然被推得往右傾歪斜，但下一瞬間又恢復平衡，淡定離去。一人一車的互動明明很不尋常，但人車都沒停下腳步，仿佛啥事也沒發生般各自離開，讓網友看傻。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 15:17:01｜2021-12-31 15:19:42
「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的YouTube頻道分享了這支影片，影片中可以看見男子行走斑馬線穿越馬路時，轉彎機車完全未減速禮讓，繼續從男子前方疾駛而過。男子疑似氣憤，竟出手推了騎士一把，騎士一瞬間向右傾斜，眼看快要摔車，但下一秒又恢復平衡，揚長而去。一人一車「高手過招」，幾乎要釀成一場事故，但兩人卻都很淡定的各自離開，反而是後方目擊過程的騎士頻頻回頭，似乎對眼前的一切大受震撼。
據了解，該處路口位於長安國小旁鐵路高架橋下，事情發生在昨日早上8點多，由於最後並未真的發生事故，因此雙方都沒有報案。只是影片在網路傳開後，網友紛紛留言表示，「推人跟被推的都很淡定，反而是阿伯傻眼」、「兩位都很淡定，真的很奇妙」、「被推的也太淡定，沒回頭也沒停下來打人，兩個人都挺厲害的」、「騎士內建陀螺儀」、「不要因為壞人讓自己變成更壞的人」、「有些事只能想不能做」。
根據《道路交通管理處罰條例》，未禮讓行人最高可處1200元以上3600元以下罰鍰，但綜合媒體報導，汐止警分局長安所副所長郭志文指出，行人出手推機車，如造成騎士跌倒受傷，有防衛過當致過失傷害之可能。不過警方也再次呼籲，汽機車用路人請注意禮讓行人，減少交通事故。（編輯：倪浩軒）