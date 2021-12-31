COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

機車不讓行人！他出手狠推一把　騎士神回穩淡定離去　　

▲一位男子在新北市汐止行走斑馬線穿越馬路時，遇到未禮讓行人的機車騎士，男子疑似一時氣憤，竟出手推了騎士一把。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube影片）
▲一位男子在新北市汐止行走斑馬線穿越馬路時，遇到未禮讓行人的機車騎士，男子疑似一時氣憤，竟出手推了騎士一把。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube影片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 15:17:01｜2021-12-31 15:19:42

台灣馬路已經變成上演生存遊戲的人車競技場？一位男子在新北市汐止行走斑馬線穿越馬路時，遇到機車騎士完全沒有要減速禮讓的意思，男子疑似一時氣憤，竟出手推了騎士一把。而騎士雖然被推得往右傾歪斜，但下一瞬間又恢復平衡，淡定離去。一人一車的互動明明很不尋常，但人車都沒停下腳步，仿佛啥事也沒發生般各自離開，讓網友看傻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的YouTube頻道分享了這支影片，影片中可以看見男子行走斑馬線穿越馬路時，轉彎機車完全未減速禮讓，繼續從男子前方疾駛而過。男子疑似氣憤，竟出手推了騎士一把，騎士一瞬間向右傾斜，眼看快要摔車，但下一秒又恢復平衡，揚長而去。一人一車「高手過招」，幾乎要釀成一場事故，但兩人卻都很淡定的各自離開，反而是後方目擊過程的騎士頻頻回頭，似乎對眼前的一切大受震撼。

▲騎士被推得倒向路邊，但下一秒又立即恢復平衡。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube影片）
▲騎士被推得倒向路邊，但下一秒又立即恢復平衡。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube影片）
據了解，該處路口位於長安國小旁鐵路高架橋下，事情發生在昨日早上8點多，由於最後並未真的發生事故，因此雙方都沒有報案。只是影片在網路傳開後，網友紛紛留言表示，「推人跟被推的都很淡定，反而是阿伯傻眼」、「兩位都很淡定，真的很奇妙」、「被推的也太淡定，沒回頭也沒停下來打人，兩個人都挺厲害的」、「騎士內建陀螺儀」、「不要因為壞人讓自己變成更壞的人」、「有些事只能想不能做」。

根據《道路交通管理處罰條例》，未禮讓行人最高可處1200元以上3600元以下罰鍰，但綜合媒體報導，汐止警分局長安所副所長郭志文指出，行人出手推機車，如造成騎士跌倒受傷，有防衛過當致過失傷害之可能。不過警方也再次呼籲，汽機車用路人請注意禮讓行人，減少交通事故。（編輯：倪浩軒）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀