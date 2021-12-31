搭機半途驗出快篩陽性！女教師慘關廁所5小時

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為了避免傳染給其他乘客，她自願在剩餘航程期間，關在飛機上狹小的廁所裡，並拍下影片上傳到TikTok，影片上還寫著：「當你在大西洋上空測出陽性」，並在文中表示，「為我的VIP隔離小角落向冰島航空致敬。」
她在事後接受採訪時表示，當時有150人在航班上，而她最怕的就是傳染給他們。雖然不得不待在狹小的空間，但航空公司仍為她提供所有飲食、不時探問她的身體狀況，確保她在那5個小時內得到所需的一切，令她感到十分暖心。
飛機落地後，弗蒂奧馬上被送往一家紅十字會飯店接受隔離，還不忘與熱心的空姐艾莉絲多蒂（Ragnhildur Eiríksdóttir）互留聯絡方式，對方甚至還貼心的送了小禮物及小棵耶誕樹為她打氣。這段特別的經歷，令弗蒂奧在社群媒體上意外爆紅，卻也凸顯疫情陰影下，民眾隨時都可能遭遇病毒襲擊，為生活造成不便。
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