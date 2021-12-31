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搭機半途驗出快篩陽性！女教師慘關廁所5小時

▲美國有位女老師，因為在飛機上驗出新冠病毒陽性反應，而在飛機狹小的廁所內隔離了5小時。（圖／擷取自TikTok影片）
▲美國有位女老師，因為在飛機上驗出新冠病毒陽性反應，而在飛機狹小的廁所內隔離了5小時。（圖／擷取自TikTok影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-31 14:52:06

新冠疫情肆虐全球，搭機出入境都須經過病毒篩檢，也有許多病例在海關或隔離期間被攔截。美國有名女老師，日前在抖音（TikTok）分享自己於飛機廁所內隔離5小時的短片，原因是她在飛行途中發現自己的新冠病毒快篩結果為陽性，影片目前已累積超過400萬次觀看。

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綜合外媒報導，美國教師弗蒂奧（Marisa Fotieo），本月20日從芝加哥飛往冰島，登機前已接受過2次核酸檢測，皆為陰性。然而，在登機後過了幾小時，她開始感到身體不適、喉嚨疼痛，就用自己隨身攜帶的家用快篩試劑做了檢測，結果呈現陽性反應。

為了避免傳染給其他乘客，她自願在剩餘航程期間，關在飛機上狹小的廁所裡，並拍下影片上傳到TikTok，影片上還寫著：「當你在大西洋上空測出陽性」，並在文中表示，「為我的VIP隔離小角落向冰島航空致敬。」

她在事後接受採訪時表示，當時有150人在航班上，而她最怕的就是傳染給他們。雖然不得不待在狹小的空間，但航空公司仍為她提供所有飲食、不時探問她的身體狀況，確保她在那5個小時內得到所需的一切，令她感到十分暖心。

飛機落地後，弗蒂奧馬上被送往一家紅十字會飯店接受隔離，還不忘與熱心的空姐艾莉絲多蒂（Ragnhildur Eiríksdóttir）互留聯絡方式，對方甚至還貼心的送了小禮物及小棵耶誕樹為她打氣。這段特別的經歷，令弗蒂奧在社群媒體上意外爆紅，卻也凸顯疫情陰影下，民眾隨時都可能遭遇病毒襲擊，為生活造成不便。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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