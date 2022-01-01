史上最強禍水！一生荒淫剋夫剋子　春秋「不老紅顏」夏姬

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然而，根據野史記載，夏姬不只美艷，還沉醉於房中術，深諳如何藉此道保持自己的青春貌美，未出嫁時便與自己的庶兄公子蠻有不正當的男女關係，後來公子蠻過世，她被遠嫁給了食采邑於株林的陳國大夫夏御叔為妻，夏姬之名也由此而來，2人生有1子夏徵舒，又號子南。
嫁為人婦的夏姬，倒也過上了幾年太平日子，但就在夏徵舒12歲時，正值壯年的夏御叔卻突然因病去世，夏姬年紀輕輕就成為寡婦，獨守空閨，隱居於株林。
雖然死了丈夫，好歹還有個兒子倚靠，但夏姬的美貌卻注定了她後半生將波濤不斷。夏御叔過世後幾年，陳國國君陳靈公，陳國大夫孔寧、儀行父，這3位陳國舉足輕重的政治人物，都成為夏姬的入幕之賓，4人常在株林夏姬的家中狂歡作樂，醜事鬧得全國上下皆知，君臣3人甚至會各持夏姬的私密貼身衣物，穿著上朝相互嬉戲，比較誰得到夏姬的青睞最多，卻不想禍事也就此而生。
史書記載，有一天，陳靈公、孔寧、儀行父3人又聚在夏姬家裡，陳靈公突然對儀行父說「夏徵舒長得很像你」，另外2人也笑稱夏徵舒長得很像陳靈公，接著又侃侃而談與夏姬的床第之事，擺明就是拿夏徵舒的血統開玩笑，這些話剛好被路過的夏徵舒聽到，一氣之下便將陳靈公射殺於馬廄門，並自立為陳侯。不過因為沒能來得及殺死孔寧和儀行父，被他們逃到楚國，煽動楚莊王以叛君之罪討伐夏徵舒，於是夏徵舒就在隔年冬天兵敗後，被處以車裂極刑。
失去兒子，夏姬還來不及悲傷，就被以戰俘的身分擄到楚國，沒想到就連楚莊王也被她的美色所迷，想納她入後宮，此時楚國大夫屈巫勸他，當初討伐陳國是以夏徵舒大逆不道的名義，如果將夏姬納為妾，會讓人誤會楚莊王是貪色之徒，成功將他勸退；後來，令尹子反也打起夏姬的主意，屈巫又說夏姬先後剋死公子蠻、夏御叔、陳靈公，還害孔寧、儀行父2個大夫出逃，陳國內亂，連兒子都被殺了，簡直不祥至極，結果子反也打消娶夏姬的念頭。事後證明，屈巫的這些勸阻，其實是為了自己日後追求夏姬鋪路。
幾經波折，楚莊王決定把夏姬許配給大將軍連尹襄老當續弦，可過了沒多久，就像詛咒應驗一般，連尹襄老在公元前597年的晉楚邲之戰中陣亡，夏姬再次守寡，連尹襄老的兒子黑要，竟顧不得應該先為父親收屍，而直接將庶母夏姬占為己有。此時，愛慕夏姬已久的屈巫便安排夏姬以迎喪之名回到老家鄭國，並趁機表露自己的心意，承諾會下聘娶她，夏姬被其感動，遂依照屈巫的計劃，藉尋回連尹襄老的遺體為由先返回鄭國，一邊等待屈巫。
楚莊王死後，屈巫便藉出使齊國的機會逃亡到晉國，順道去鄭國接走了夏姬，帶著夏姬一起投奔晉國，改名為巫臣。此時的夏姬至少已經是個40歲以上的中年婦女，仍能使一國大夫為她拋棄官祿、親族，足見她駐顏有術、魅力非凡。
只不過，巫臣雖然抱得美人歸，但此舉也讓他尚在楚國的家人無端受累，全族被誅，連黑要一族也遭逢滅頂之災。為了替族人復仇，巫臣向晉國國君獻疲楚之計，並聯合吳國夾擊楚國，吳國也在併吞周邊原本臣服於楚國的部落後成為一方強國，終於讓稱霸春秋時代的楚國就此衰敗。
已經有2個國家倒楣，但夏姬帶來的噩運似乎還不僅於此。她與巫臣成親後，生下1個漂亮女兒，晉國大夫叔向非常想娶夏姬這個女兒，卻被其母反對，理由是夏姬曾經「殺三夫一君一子，亡一國兩卿」。後來叔向仍娶了夏姬的女兒為妻，2人生下楊食我（羊舌氏），不過多年後，羊舌氏和祁氏卻因故被滅族，晉國其他的大夫瓜分2家的土地，也種下日後三家分晉的遠因。
回顧夏姬的一生，雖然看似香艷風流，其實相當可悲。有人認為，夏姬雖然有過許多男人，但春秋時代，部分地區民情風氣開放，荒誕不經的大有人在，獨貼她禍水的標籤並不公平；還有人說，夏姬周旋於不同男人之間，其實也有許多不得已，以及孤兒寡母被欺負的無奈，許多時候更像是權力鬥爭下的犧牲品，最後有幸嫁與屈巫，也許已是她顛沛一生的最好結局了。