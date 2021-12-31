許瑋甯崩潰「邱澤被淘汰」　遇一難題頻向小S求饒

《熙娣想聊》開播後掀起討論熱潮，由小S（徐熙娣）主持，姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人，本周登場的第二集來賓為剛嫁給邱澤的女神許瑋甯，她先是大方爆料與對方拍戲時的舌吻內幕，而在在終極二選一單元中，對於小S的犀利提問，她幾度無法招架，頻頻求饒。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-31 15:45:37
小S直球發問：「如果電影《當男人戀愛時》的男主角邱澤必須換人演，妳會希望換誰來演，邱毅還是邱瓈寬？」許瑋甯聽到題目秒笑場回答：「邱瓈寬，我可以跟寬姐演嗎？求妳了！」小S更笑瘋把嘴裡的飲料吐回杯中，崩潰喊：「不行啦！為什麼不跟邱毅啦！邱毅哪裡惹到妳了啦！」
節目一開始，主持人小S一見到露纖細蠻腰的女神許瑋甯，立刻不爽大嗆：「我等一下一定要問很多妳不想回答的問題！」隨後2人聊到舌吻話題，主持人小S逮到機會狂問：「有沒有遇過拍吻戲的男演員把舌頭伸進去的？」許瑋甯坦承：「有碰過，就頂住，但是對方不是故意的！」小S好奇問：「他是太投入那個角色是不是？」接著套話：「所以那麼投入的那個演員是誰啊？」女神機智回應：「怎麼樣，想跟『他』演是不是？」小S搞笑地說：「我可以呀，伸舌頭還好吧！」主持人小S窮追猛打逼問許瑋甯不想回答的問題，令眾多吃瓜觀眾看得相當過癮。
而後小S問到許瑋甯：「拍那部戲妳有沒有覺得很過癮？是不是很爽？」許瑋甯看穿主持人話中的端倪，狂戳小S並羞喊：「妳確定妳是要問這個？」小S犀利回：「我不是問對戲，我是說可以舌吻也太爽了吧！」讓女神崩潰嬌喊：「你不能這樣問啦！」讓網友再度讚嘆小S的逼招功力。