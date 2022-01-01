獨／七龍珠一番賞不用抽直接買！全家APP悄上架秒殺
在台灣擁有超高人氣的動漫《七龍珠》，經典台詞「卡～美～哈～梅～哈～」只要一喊出來，就能喚起不少人的童年回憶，先前讓七龍珠迷瘋狂的「一番賞七龍珠 BACK TO THE FILM」抽籤活動，竟然無預警在全家APP上釋出，就有幸運網友手速快，僅以899元買下A賞超級布羅利。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-01 16:19:00
這名幸運搶到A賞七龍珠超級布羅利的吳先生，私下透露他平常就很關注海賊王、七龍珠、鬼滅之刃等熱門動漫的抽獎活動，過去有多次抽到A賞的經驗，這次全家APP悄悄上架，也是因為同樣有在抽一番賞的朋友分享訊息，告訴他可以直接現金加點數購買，他才好奇搶搶看，沒想到非常幸運地讓他買到「A賞七龍珠超級布羅利」。
不只是A賞七龍珠超級布羅利，全家這次也釋出了七龍珠克維拉、七龍珠布羅利（隨機）、七龍珠悟吉塔，甚至是最終賞七羅珠超級布羅利等多隻公仔，但因為數量有限沒有特別宣傳，讓很多沒有搶到的七龍珠迷相當扼腕。
「A賞七龍珠超級布羅利」換算市面行情價大約2500元到3000元不等，所以也讓吳先生非常驚喜僅以899元上架，另外，最終賞七羅珠超級布羅利，抽中的網友也立刻翻倍以2150元在市場上轉手售出，掀起討論區一片熱議，有不少網友羨慕他手氣很好有搶到，也有很多沒搶到的網友不斷在網上跪求割愛。