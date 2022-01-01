宋慧喬為了男友開飛機撞山 22年前MV恐怖畫面再看一次！
南韓「金牌導演」金世勳日前到劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客，大聊「導演的世界」幕後故事。金世勳是開創微電影MV先驅，知名代表作包含由池珍熙、宋承憲、宋慧喬擔任主角的《一天》、《To Heaven》、《你知道嗎》等，此外大陸筷子兄弟的《小蘋果》MV，也是出自金世勳之手拍攝而成。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-01 07:30:00
《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露「劇情風MV」的流行，是由金世勳帶起，他1988年拍攝首個故事型態的音樂錄影帶成名，是多位一線歌手爭相合作的導演，包含張東健、宋承憲、李英愛、宋慧喬、李秉憲等人都與他拍過MV，影響力不容小覷，因此獲有「金牌導演」、「MV之王」、「韓國大衛芬奇」稱號。
電視劇《藍色生死戀》2000年正紅，金世勳搭上熱潮，在製作《一天》MV時，找來該劇男女主角宋承憲、宋慧喬，以及池珍熙擔任MV男女主角，共譜一段虐心三角戀。MV中，池珍熙開小型飛機失事罹難，宋慧喬「愛相隨」架著男友送的飛機撞山離開人世，衝擊橋段讓人印象深刻。
金世勳除了執導南韓藝人MV，傳唱度極高的大陸歌曲《小蘋果》，MV也是由金世勳拍攝，影片中除了筷子兄弟，《寄生上流》的朴素丹也客串其中，情節包括舊約伊甸園亞當與夏娃偷嚐禁果、美人魚情人的移情別戀、韓戰軍人與愛人的生離死別及整容失敗等，MV獲得熱烈迴響，該曲更在2014年美國《全美音樂獎》拿下「國際歌曲獎」殊榮。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995