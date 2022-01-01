周杰倫無預警空降五月天演唱會！預約合作「歌名已想好」
五月天今（31）日在高雄世運主場館開唱，與歌迷一起迎接2022年，而無法到場的粉絲，五月天也加碼祭出「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版，與天王好友周杰倫一同高歌，這也是繼2021年1月1日擔任五月天演唱會嘉賓後，「周五」再度於週五合體。而線上演唱會以電影規格打造，從前製到製作耗資5千萬、耗時4個月。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-01 00:12:53
線上演唱會上，五月天以歌曲《離開地球表面》，搭乘直昇機帥氣進場，同時還出動挖土機、遊艇、平台駁船海上平台，將高雄港區、愛河灣等港都美景一覽無遺，為求逼真生動，瑪莎與冠佑親自操作挖土機，還特別事先考了執照才上陣。阿信說感性表示：「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌啊，就覺得在過去的一年不管有什麼樣的苦難，笑一笑就忘了。」
完成陸海空的挑戰後，迎來「地表最強嘉賓」周杰倫，兩組人馬一起嗨唱《傷心的人別聽慢歌》、《龍捲風》。周杰倫打趣自稱是「吉祥物」，他們一起許下新年新希望，石頭和冠佑許下健健康康、平平安安的心願；怪獸說：「我希望以後每年除了可以在線上跟大家見面，還可以在演唱會上面對面跟大家近距離的見面。」瑪莎則是幫歌迷催生周杰倫新專輯，周杰倫則是希望能和五月天合作歌曲，連歌名都想好叫《Friday周五》。