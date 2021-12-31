北市防疫旅館3例確診！1人感染Omicron　另2人採檢明出爐

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指揮中心發言人莊人祥，接受記者電話聯訪時表示，由於個案資料多，還有14例入境國家還在調查中，但的確是疫情發生以來，境外移入病例最多的一次，主要是全世界疫情升溫，各國疫情快速上升的緣故。
台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，暫時不能說是群聚，仍待進行基因定序，釐清疫情狀況，目前防疫旅館已清空。
莊人祥指出，個案接觸者共有81人須採檢，其中防疫旅館同樓層驗出1人陽性，也就是案17099，其餘已知62人陰性、4人檢驗中、14人待採檢。
莊人祥說，根據確診個案最新病毒基因定序，案17058確定感染Omicron，其他兩人定序結果尚未出爐，最快明天就會有進一步結果，因此還無法確認，是否為防疫旅館群聚感染；據統計，國內累計有60例Omicron境外移入個案。
莊人祥表示，目前整起事件共驗出3名確診個案，其中一人有回到家中進行居家檢疫，但家人採檢都是陰性，這幾天會持續確認檢驗狀況，暫時沒有觀察到疫情有擴散的跡象。（編輯：管中維）
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