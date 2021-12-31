觀光風景區人潮不斷　公路總局揭晚間車潮預測

元旦連假首日，公路總局預計省道今（31）日晚間鄰近跨年活動地點路段如台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊，及明日清晨迎曙光熱點路段如台9線太麻里、台11線三仙台、台14甲線合歡山、台26線墾丁等路段將出現車潮。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-31 17:19:38
截至今日下午4時止，尚有4處省道路段有車多情況，包含台3線桃園武嶺橋~八德路段及苗栗汶水~大湖路段路段、台9線太麻里美和路段、台14線埔里市區路段。另目前台8線太魯閣(天祥)停車率仍達100%。
明（1）日白天預估部份觀光風景區周邊，如台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台2線萬里~大武崙及福隆~瑞濱路段、台3線大湖路段、台3線、台7線大溪及慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段；主要城際道路包含台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港路段有車多或壅塞情形。
客運部分，公路總局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，明日西部國道客運尚有79.2%空位，東部國道客運尚有83.4%空位。