打臉馬斯克的神童羅素　靠「失敗技術」成最年輕億萬富翁

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出生在加州新港灘的富裕家庭，羅素的父親是當地知名的房地產仲介，母親則是小有名氣的模特兒、演員；從11歲起，家中的車庫就被羅素改為光電研究實驗室，有時他就在實驗室裡連續待了數日，還得父母送飯給他吃才離開研究。
在他還沒到可以開車的年紀時，羅素就投入了無人車的研究，有時羅素家中的車子還因為車庫的研究器材太多，導致停不太進去。還在念高中的他，看見了無人車的未來，當時不少汽車公司或新創對於「無人車」只留在概念式想像，並不認為他的研究能夠跳脫紙上，真正的商品化。
於是在他17歲拿到駕照前，羅素創辦了自己的公司Luminar Technologies，並在加州大學貝克曼雷射研究院低調的研究如何協助自駕車避免撞車，成功在自動駕駛汽車領域佔有一席之地，隔年更是提出了「3D成像攝影設備」專利。
隨著羅素準備從高中畢業，他收到了史丹佛大學物理系的入學通知，然而他卻在念了這間名校短短一學期就選擇輟學。當時時Paypal創辦人、投資家彼得·泰爾（Peter Thiel）看準了他的潛力，告訴他別急著唸書先去創業，更給了他一筆10萬美元的創業資金，讓他能夠全心投入Luminar和高性能光達感測器的研發；多年後他向《富比士》談到他當年輟學的決定時，羅素表示「當你真的很想要創造時，會發現在學術環境內很難做到。」
羅素深知自動駕駛汽車的發展空間，在公司成立五年以來，羅素就替Luminar募得3600萬美金的資金，更讓他在佛羅里達開設大型測試工廠，專心生產能裝載於自駕車上，用於偵測和測量距離的光學雷達（LiDAR Scanner，光達），避免撞到行人或車輛。這項技術也受到BMW、通用汽車、富豪汽車集團等大廠肯定，業界許多敏銳的高層不僅開始與他接洽，甚至與他簽約生產提供全自動無人車。
不過提到自駕車、電動車技術，最不看好羅素光達感測器的業界代表就是特斯拉執行長馬斯克，他在2019年時表達他的嗤之以鼻，更推文指出這項技術「蠢透了，還又貴又沒必要（freaking stupid ... expensive and unnecessary）」；這樣的發言更讓市場擔心光達技術「前途無亮」，但羅素專注於開發與執行，他說面對這個產業最有權勢的人批評了他鑽研一輩子的技術時，唯一能做的就是繼續朝前方努力邁進，最後「事實會證明一切」。
而事實的確證明了馬斯克看走眼了，這個曾經害市場對Luminar失去信心的電動車大廠老闆，最後仍在特斯拉導入了光達感測器，原因是馬斯克認為特斯拉只需鏡頭、雷達和超聲波就能實現全自動駕駛，但羅素的技術卻可以構造出3D立體圖像，把自動駕駛的安全性從99%提升到99.99%。
羅素擁有Luminar將近3分之1、總共1.05億股的股票，如今Luminar市值約78億美元，在股票上市第一天，年僅25歲的羅素身價就達到24億美元，2021年更被《富比士》列為「40位40歲以下傑出青年」（40 Under 40）與全球最年輕的白手起家億萬富翁，如今隨著電動車在全球共同減碳的趨勢下蓬勃發展，有著「馬斯克2.0」封號的羅素已經成為備受矚目的矽谷新貴，但他發展這項技術的目的仍回歸初心，不是只想進行根本性的創新，而是真的能解決人類「車禍」這一大死因，真正改變眾人的生活。