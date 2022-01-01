巫苡萱開M字腿抖電臀 瑪麗卻「倒頭栽」遭虧是寄居蟹
本周《綜藝3國智》邀請到啦啦隊女神巫苡萱和琦琦，2位女神活力又性感的形象，一出現就把氣氛炒熱。這次遊戲的焦點是橘色的塑膠桶，除了讓巫苡萱完美展現電臀之外，同時也讓瑪麗「倒頭栽」，狼狽的模樣替節目增添不少效果。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-01 08:30:00
眾人挑戰遊戲先要把球彈進背後的盆子中，再倒進終點處的桶子內，經過哈孝遠、琦琦、前面幾個棒次的摸索，終於在風田這一棒理出一個頭緒，以抖動下半身的方式將球彈出來。輪到樂天啦啦隊的巫苡萱上場時，主持群興奮表示：「漂亮的畫面要出現了！」巫苡萱果然不負眾望，挑起本集性感擔當，大開M字腿不斷上下抖動電臀，試著將背後的球彈進桶子裡。緊身牛仔褲讓下半身緊實線條更加明顯，時不時還露出害羞的微笑，甜美和性感集於一身，讓主持群看了直呼受不了，活力十足的小電臀讓威廉也驚訝表示：「專業的律動！」張立東誇張表示：「妳怎麼有辦法這麼多下！剛才光是跟著看巫苡萱這樣動，我脖子都扭到了！」
瑪麗則是選擇用倒立的方式，希望能將球倒進桶子裡，而正式挑戰時，瑪麗雙手沒力無法順利倒立，因此發出求救訊號，要主持群幫忙，哈孝遠衝第一先將瑪麗雙腳抬起，威廉也出手將人抬到半空中，此時哈孝遠玩心大起，順勢將瑪麗倒栽蔥式的塞進桶子裡。瑪麗被塞在桶裡，頭下腳上，還在地上滾來滾去，人已經暈頭轉向不斷吶喊：「我在哪？」張立東趕緊上前把人拉出來，還不忘開玩笑說：「妳這樣好像一隻寄居蟹。」瑪麗被大家整完一身狼狽，氣呼呼表示：「說好的團結呢？」黃豪平見狀就表示要給她多一次遊戲機會，不過她彈球的精準度不如之前，沒好氣的說：「被你們玩累了，換下一棒了啦！」