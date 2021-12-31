面膜遭爆料成本只有17元！張庭靠暴利入住8億殿堂級豪宅
張庭、林瑞陽這對台灣夫妻檔近年來將事業重心轉往大陸，2人把微電商經營的風生水起，不但砸大錢買下整棟辦公大樓、500坪的8億殿堂級豪宅，連明道都放下演藝事業一起加入。但日前爆出大陸政府早在今年6月就盯上張庭、林瑞陽，26億新台幣資產遭到凍結，現在又傳出張庭要價將近450元新台幣的TST面膜，其實成本價只要17元新台幣、乳液則是同樣成本但要價775元新台幣。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 17:40:22｜2021-12-31 18:08:48
張庭、林瑞陽旗下公司「上海達爾威貿易有限公司」主要販賣保養品、化妝品，日前市場監督管理局收到多起群眾舉報，因此以「禁止傳銷條例」在今年6月以「涉嫌傳銷」為由對該公司調查，懷疑張庭、林瑞陽涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金。雖然林瑞陽強調公司完全合法，而且也有乖乖繳稅，但仍止不住網友議論，更被踢爆利用低成本商品賺取暴利。
曾加入「上海達爾威貿易有限公司」旗下產品「庭秘密」(TST)的專員忍不住良心譴責，爆料該產品成本低廉，有大陸媒體向代工廠求證，也得到同樣答案，再加上以前曾有網友在微博爆料使用了TST面膜後幾乎毀容，讓網友直批張庭、林瑞陽根本是黑心傳銷。