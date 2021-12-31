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高雄跨年卡司總盤點　4金雙舞台23組卡司全臺之最

▲海軍的2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」停靠在蓬萊中島的海岸，坐鎮高雄的跨年晚會蓬萊舞台現場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）
▲海軍的2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」停靠在蓬萊中島的海岸，坐鎮高雄的跨年晚會蓬萊舞台現場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-31 17:59:10

由高雄市政府主辦2022蓬萊高流雙舞台跨年晚會，12月31日晚間7時於蓬萊商港區內及高雄流行音樂中心戶外海風廣場登場，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，卡司共23組，橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），含金量高到破表。

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▲面對跨年高雄捷運輸運人潮，警方不敢大意，大量警力在月台及車廂內巡視。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）
▲面對跨年高雄捷運輸運人潮，警方不敢大意，大量警力在月台及車廂內巡視。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）
高雄跨年4金雙舞台全臺之最，在午後駁二地區即逐漸湧入人潮，經高雄捷運統計，靠近跨年舞台的捷運西子灣站和鹽埕埔站，每小時出站人潮都超過上萬人，而目前免費搭乘的高雄輕軌更是班班客滿，越晚人潮越多。

▲高雄捷運開始湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）
▲高雄捷運開始湧入人潮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.31）
蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃，卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

獲金曲肯定的台語歌王許富凱與客語歌手吉那楊淑喻，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、金鐘綜藝主持人炎亞綸、金鐘「國民姐姐」曾沛慈與「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，在蓬萊舞台陪您一起跨年。更邀請女神級卡司到蓬萊舞台尬場，包括「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、金鐘「全方位國民女神」安心亞、金馬「全方位女神」郭書瑤同台飆唱。

▲蓬萊舞台陣容。（圖／高雄市政府提供）
▲蓬萊舞台陣容。（圖／高雄市政府提供）
主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年！

此外「金曲金馬原創歌曲嘻哈才子」李英宏、「嘻哈金曲歌王」Leo王、「全能創作才子」蕭秉治、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、受金曲及金音獎肯定的客語歌手米莎、「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，共11組歌手接力陪伴粉絲迎接新年。

▲高流舞台陣容。（圖／高雄市政府提供）
▲高流舞台陣容。（圖／高雄市政府提供）

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