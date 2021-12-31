天龍國心態作祟　高市議員黃文益：北高統籌款差百億

高雄市改建壽山動物園的建設經費近日被拿來大做文章，連台北市長柯文哲也酸言酸語，高雄市議會民進黨團幹事長黃文益今(31)日表示，光是北、高統籌分配稅款就有近百億元差距，他主張，修訂統籌分配稅款應提高人口及面積的分配比例，且高雄市有很多企業總公司設在台北，稅金上繳北市府，空污及水污卻由高雄承擔，他呼籲柯文哲謙虛面對，不要天龍國心態作祟。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-31 18:24:38
台北市長柯文哲今天中央與地方財政收支劃分法，本來就應該制定，地方常常說這不公平，開始舉債、亂七八糟補助一大堆，為何不把問題解決。對此，黃文益做出上述回應。
黃文益以高雄市的統籌分配稅款為例直指柯文哲最沒有資格說三道四，因為台北市2021的統籌稅款429億元，相對高雄市的331億元就有近百億元差距，光是這百億元就足以撐起高雄市迫切推動的建設。
黃文益指出，目前統籌分配稅款是依照直轄市的營業額50%、土地面積及人口數各20%等比例計算分配 ; 但是高雄市土地面積2952平方公里是台北市271平公方里的逾10倍大，人口數也多於台北市，卻因為很多企業的總公司設在台北市，工廠設於高雄，致高雄市未蒙其利卻受其害。