上太空旅行不是夢！先準備好1250萬才能排隊

全台最大私人旅遊生活俱樂部Wota Lifestyle，日前獲邀加入成為國際豪華旅遊業組織聯盟Virtuoso後，開始推行全球頂級旅行產品，今年Wota Lifestyle順勢推出維珍銀河太空旅行的意願登記，造成市場轟動，有許多富商與知名人士也進行報名，這回維珍銀河官方釋出太空旅行的售價，總金額為每人45萬美元，折合新台幣大約1250萬元，而且還需要先預付1萬美元的押金，才可以進行報名排隊。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-01 11:29:08
先前維珍銀河的創辦人理查德·布蘭森在專訪中，透露特斯拉創辦人伊隆馬斯克已經支付1萬美元押金進行報名，讓太空旅行的報名更為轟動，根據了解，全台已經有11組旅客，總計超過20人報名，包括上市公司總經理、投資客等，搶著排隊上太空旅行。
Wota Lifesyle將會協助會員規劃前往美國、安排簽證、頂級酒店住宿，以及在地球上的行程，預計台灣報名的旅客明年可以啟航，太空船將會從發射中心出發，爬升到50000英尺左右並且穿過大氣層，這時不需要燃料就能到達太空，窗外的顏色將從藍色漸變成為靛藍色、再變成午夜黑。
另外，在離地表300000英尺的地方，參與的旅客還可以解開安全帶，體驗無重力的感覺，並且從窗戶中看到地球，所有的過程將透過機艙內的16個攝影機錄製起來，並且可以作為紀念。