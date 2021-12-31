元旦假期不怕孤單　6部日劇一次追個夠！

2022年即將到來，影音串流品牌KKTV推出4部新春特別篇及2部經典日劇，讓大家跨年假期不孤單。人氣美食日劇《孤獨的美食家》照例網羅深夜美食，展開「餓零餓餓」的一年；網路話題劇《下輩子我再好好過 新年初夢特別篇》接替美食，讓跨年夜美夢好好睡！新年想要來場邂逅的話，《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》將有意想不到人物出場；溫馨喜劇《繼母與女兒的藍調 特別版（2022）》綾瀨遙陷入愛的抉擇，癡情麥田派還是亡夫復活派，讓網友吵翻天。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-31 18:51:25
《孤獨的美食家 2022特別篇》五郎將從京都出發，開著又舊又危險的車，穿越兵庫、三重、靜岡等地抵達東京，挑戰公路美食，這也是特別篇系列中，經過最多地點、吃過最多間美食的一集。
《下輩子我再好好過 新年初夢特別篇》準備迎接過年的工作室成員突然接到緊急工作，而且期限就是跨年夜，工作量之大讓大家啞口無言，在氣氛緊張的年末趕工中，內田理央跟小關裕太的關係有望進展，內田理央也笑說：「一家人一起看《下輩子》有點太刺激了，希望大家一個人偷偷欣賞！」
松本潤將在《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》中，攜手香川照之、杉咲花、西島秀俊等人齊聚賀歲。綾瀨遙主演的《繼母與女兒的藍調 特別版（2022）》延續前作劇情，女強人亞希子在力抗企業惡意併購麥田麵包屋之餘，亡夫同臉人良治的出現，使得亞希子內心動搖不已，網路上也引發「麥田派」與「良治派」擁護者的熱烈討論。
《孤獨的美食家 2022特別篇》、《下輩子我再好好過 新年初夢特別篇》、《反轉》與《為了N》將於12月31日在KKTV播出；《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》與《繼母與女兒的藍調 特別版（2022）》1月5日上架。