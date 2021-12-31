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「年度渣王」不是王力宏　她揭4優勢：褲襠尺寸完勝

▲王力宏因離婚灰頭土臉。（圖／翻攝王力宏工作室微博）
▲王力宏因離婚灰頭土臉。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-31 18:46:43

回顧2021年轟動演藝圈的偶像，華晨宇生子、鄭爽代孕棄養、李雲迪嫖妓被抓，都是曾經登上微博熱搜的頭條，身為台灣媳婦的上海網紅「廣告小妹」，今（31）日將2021年的年度渣王頒給吳亦凡，而不是王力宏，她點出王力宏的其中一個優勢，「褲襠裡的尺寸，完勝。」

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▲吳亦凡捲入桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡被評為「年度渣王」。（圖／翻攝吳亦凡微博）
吳亦凡被大陸網紅都美竹爆料「酒桌選妃」，指控他誘姦未成年少女，使得吳亦凡因為涉嫌強姦罪被抓進公安局拘留，而王力宏則是和結婚5年8個月妻子李靚蕾離婚，李靚蕾以「蕾神之槌」等級的毀滅式爆料，控訴王力宏召妓、約砲等12項罪狀，王力宏也慘遭中共官媒點名是「失德藝人」。

廣告小妹分析，年度渣王應該頒給吳亦凡，有人問為什麼不是王力宏？她認為：「兩個根本不在同一個 level。一樣都是媽寶，力宏寶寶自己出馬傳簡訊問蕾神可不可以以房換閉嘴，吳亦凡是媽媽出手給封口費。力宏寶寶砲友無數魅力無限，根本不用下藥灌酒。」

她進一步指出：「全天下人都知道力宏寶寶有老婆，老婆也知道寶寶有砲友、有小三、有小四五六七。吳亦凡要瞞這個要瞞那個，假裝每個都是真愛。還有褲襠裡的尺寸，完勝。」狠狠挖苦被都美竹認證是「吳籤」的吳亦凡。

▲廣告小妹點評「年度渣王」。（圖／翻攝廣告小妹臉書）
▲廣告小妹點評「年度渣王」。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

 

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