霍建華慘挨林心如巴掌！《華燈2》緊黏愛妻上演全武行
《華燈初上》第二季昨（30）日開播，霍建華力挺製作人老婆林心如，客串黑道老大「檜木」一角，他以一身黑西裝現身，搭配金項鍊、白色背心、雷朋墨鏡，台味十足。短短客串3場戲的他堪稱「動作擔當」，不僅和楊祐寧飾演的刑警「潘文成」拳腳相向，甚至和林心如飾演的「Rose媽媽」上演全武行，掐脖子、賞巴掌樣樣來。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-31 19:16:08
以下劇情有雷
第二季中，楊謹華的角色「蘇慶儀」在遇難之前徹底黑化，安排好所有人去針對林心如，其中一個就是出獄的霍建華，他認為林心如就是殺人兇手，一天暗夜他埋伏在林心如家，從黑暗中現身，狠心死掐林心如脖子質問：「為什麼殺蘇慶儀？」楊祐寧見了出手相救，被霍建華持木板打傷。
第二場爭鋒相對的戲在告別式上，霍建華帶大批兄弟前來撒金紙，當林心如的面對她嗆聲：「我會用更高、更好的規格，來辦妳的喪禮。」再來在第二季尾聲，林心如找上霍建華談判，被霍建華拿槍指著頭的林心如問：「蘇慶儀跟你說了什麼？」霍建華說：「等妳死了自己問她。」兩人對峙的張力十足。
此時楊祐寧趕來英雄救美，林心如趁其不備打了霍建華一巴掌，讓楊祐寧有機會拿槍與他對峙，林心如說服霍建華：「她一定想利用你做些什麼，你可以繼續相信她，但我告訴你，這世界上，沒有人比我更了解她（蘇慶儀）。」這才成功脫身。