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2022年連家具也漲價！台灣IKEA宣布跟進了　調整幅度曝光

▲台灣IKEA證實明年家具將漲價的消息。（示意圖／翻攝GoogleMaps）
▲台灣IKEA證實明年家具將漲價的消息。（示意圖／翻攝GoogleMaps）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 20:34:38｜2021-12-31 20:35:07

世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）的控股母公司Ingka Group今（31）日表示，受到運輸和原物料成本影響，宜家家居將會調漲售價，平均漲幅為9%，而台灣IKEA也證實此消息。

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台灣IKEA表示，Covid-19 導致了全球供應鏈成本增加，雖然一直透過獨特的商業模式控制成本，但我們也不能倖免於其他企業、零售商和廣大消費者所面臨的經濟發展狀況，因此將於2022年起陸續調整，IKEA會持續致力於提供有競爭力的售價且高品質、永續的產品。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA受到全球供應鏈影響，在全球都將調整家具售價。（圖／記者葉政勳拍攝）
而母公司Ingka集團則說明，IKEA全球漲價幅度平均為9%，實際漲幅則視當地情況而不同，主要還是因為供應鏈等問題，預估這樣供應鏈中斷情況，在2022年依舊會延續一段期間。（編輯：潘毅）

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