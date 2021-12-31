2022年連家具也漲價！台灣IKEA宣布跟進了 調整幅度曝光
世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）的控股母公司Ingka Group今（31）日表示，受到運輸和原物料成本影響，宜家家居將會調漲售價，平均漲幅為9%，而台灣IKEA也證實此消息。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 20:34:38｜2021-12-31 20:35:07
台灣IKEA表示，Covid-19 導致了全球供應鏈成本增加，雖然一直透過獨特的商業模式控制成本，但我們也不能倖免於其他企業、零售商和廣大消費者所面臨的經濟發展狀況，因此將於2022年起陸續調整，IKEA會持續致力於提供有競爭力的售價且高品質、永續的產品。
而母公司Ingka集團則說明，IKEA全球漲價幅度平均為9%，實際漲幅則視當地情況而不同，主要還是因為供應鏈等問題，預估這樣供應鏈中斷情況，在2022年依舊會延續一段期間。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。