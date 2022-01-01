元旦連假快追！兩大日劇新女神新作上架　有顏值又有演技

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有村架純在這部由同名漫畫改編的《前科者～新進保護司．阿川佳代》，飾演一個邊打工邊擔任義務保護司協助更生人，看她如何與石橋靜河、大東駿介、古川琴音共同成長的故事。而副標題有「新進」兩個字，有村架純回憶起17歲入行的情景，她說：「當時人生地不熟，發現踏入一個非常不得了的環境。」不得不逼自己成長的同時，到現在都還是會覺得不可思議，「怎麼會選擇踏入這行呢？」
剛滿30歲的高畑充希在今年也是收穫滿滿，日劇《虹色病歷簿》、電影《魔仿犯》都大受好評，《異邦人》由經典小說改編，高畑充希飾演的篁菜穂是一位藝術收藏家的孫女，不但繼承祖父血統、有著獨特的審美眼光，甚至還成為美術館副館長，有天突然被一幅無名畫家的創作給深深吸引，卻意外陷入愛恨與才能交織的愛情懸疑故事。
出身於大阪的高畑充希為此劇在京都停留近兩個月，由於疫情影響使得觀光客銳減，讓她感受到一種相當不可思議的氣氛，也因此拍攝期間心情都超級舒服，在劇中擁有獨特審美觀的她，被問到會不會畫畫，高畑充希笑說：「我超不會畫的，以前有買過書來練習，但真的完全沒有天份。」雖然畫的差，但也補充自己「以前很喜歡塗顏色的作業啦！」至於今年的感想，高畑充希透露「想再次回到初心」，形容自己有如盆栽一樣，期待未來的成長。
有村架純化身協助更生人重新出發的《前科者～新進保護司．阿川佳代》全六集，以及高畑充希飾演美術館副館長因為一幅畫而展開的懸疑劇《異邦人》全五集，已經在friDay影音獨家上架，相關詳情可洽官方網站或app。（編輯：楊穎軒）