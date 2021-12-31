茄子蛋撇「換景風波」登台北跨年 視偶像動力火車天籟
今年台北跨年由超人氣網路節目木曜四超玩主持群（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）和Lulu（黃路梓茵）接下主持棒，這次茄子蛋首次登台，就與出道24年的動力火車合作。事實上，茄子蛋日前在桃園表演時，演唱到一半，身後螢幕畫面突然變成活動感謝名單，讓主唱阿斌氣得開罵，而他今（31）日再度談及此事，表示一切都已經過去，每個人都有疏失的時候。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-31 23:38:41｜2021-12-31 23:40:54
茄子蛋25日擔任劇場開幕演唱會壓軸嘉賓，當他們在演唱經典歌曲《浪子回頭》時，背後的頻幕瞬間變成感謝名單，阿斌事後發文飆罵：「有在尊重別人嗎？」質疑主辦單位把他們的歌曲當作業配配樂，不滿創作和表演不被尊重。對此，阿斌今天坦言當時確實非常不開心，不過一切都已經過去：「其實一直帶著這些情緒也沒有什麼好處，不如好好去面對下一場演出，大家都會出錯，都是經驗。」
茄子蛋上次與偶像動力火車碰面是在紅白，對於這次有幸一起登台合唱，感到非常高興：「對我們而言，他們（動力火車）都是非常會唱的前輩，根本就是天籟，有種何德何能站在他們中間唱歌。」坦言若有機會，非常希望可以一起有音樂上的合作。