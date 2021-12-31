徐佳瑩表演遭雨水打亂思緒 用一招教1歲兒「辨識媽媽」
2022進入尾聲，今年台北跨年演唱會卡司堅強，主題為「勇敢」，由木曜四超玩和Lulu（黃路梓茵）接下主持棒之外，也有情歌天后梁靜茹溫暖開唱。徐佳瑩也與樂團告五人合作《愛人錯過》、《不安小姐》，並獨自詮釋經典歌曲《你敢不敢》、《身騎白馬》、《雛形》和《緩緩》。徐佳瑩今（31）日演唱時突然遇到下雨，表示看到螢幕出現雨水時，還以為是樓上漏水：「我以為今天天氣很好，我在唱《你敢不敢》時都在想這件事，走出去才發現真的是下雨。」也透露平時會用一招，來告訴1歲的兒子如何辨識媽媽。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-31 22:59:44｜2021-12-31 23:00:56
徐佳瑩表示平時在家裡素顏時，都會特別站在電視機前，告訴1歲的兒子媽媽上班的模樣：「我會告訴他（兒子）那是媽媽，主要是髮型、裝扮會不一樣，就會指著電視機，告訴他媽媽平時上班就是這樣子。」笑說兒子還不會說話，所以只要對方有用眼神示意，就已經可以謝天謝地了：「真的才1歲，所以他只要有在注視、多看2眼，我就知道他有在關注、吸收，他也不可能真的用說話回應我。」
徐佳瑩今天以一襲氣質灰色長版洋裝登場，收腰設計凸顯穠纖合度的身材，溫暖的歌聲也讓台下觀眾聽得如痴如醉，儘管現場飄著細雨，仍澆不息大家的熱情。事實上，徐佳瑩在今天跨年演唱結束之後，會跟工作人員玩交換「無用禮物」的遊戲，規則是準備家中沒用到但是是好的、無損壞的東西來交換。今年2022台北跨年晚會所有線上平台截至晚間10點，同時在線觀看總人數加總達114萬人次。