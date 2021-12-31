高雄跨年晚會遇「襲臀色狼」！正妹驚嚇尖叫 警火速逮人
31日晚間，全台各地區都舉辦大型跨年晚會，不過稍早，高雄跨年現場，疑似出現一名「襲臀色狼」，該名男子利用人潮擁擠的現場，刻意觸碰女性臀部，有被害女子嚇得驚聲尖叫，直呼「有色狼」，而現場維安的員警獲報後，立即上前了解狀況，該名男子目前已被帶回警局調查。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 22:24:33｜2021-12-31 22:28:28
據了解，「2021高雄跨年晚會」今晚分別在蓬萊商港區、高雄流行音樂中心舉行，一名年約50歲的余姓男子，疑似涉嫌在會場對2名女子伸鹹豬手，被害人嚇得驚聲尖叫，目前余男已被警方帶回高雄港務警察總隊，詳細情況正在釐清調查中。
對此，警方也呼籲民眾，晚會現場人潮擁擠，請多注意隨身物品，如遇到不法之事，可隨即向警方通報。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110