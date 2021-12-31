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高雄跨年晚會遇「襲臀色狼」！正妹驚嚇尖叫　警火速逮人

▲高雄蓬萊跨年晚會，驚傳出現襲臀色狼。（圖／記者爆料網）
▲高雄蓬萊跨年晚會，驚傳出現襲臀色狼。（圖／記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 22:24:33｜2021-12-31 22:28:28

31日晚間，全台各地區都舉辦大型跨年晚會，不過稍早，高雄跨年現場，疑似出現一名「襲臀色狼」，該名男子利用人潮擁擠的現場，刻意觸碰女性臀部，有被害女子嚇得驚聲尖叫，直呼「有色狼」，而現場維安的員警獲報後，立即上前了解狀況，該名男子目前已被帶回警局調查。

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據了解，「2021高雄跨年晚會」今晚分別在蓬萊商港區、高雄流行音樂中心舉行，一名年約50歲的余姓男子，疑似涉嫌在會場對2名女子伸鹹豬手，被害人嚇得驚聲尖叫，目前余男已被警方帶回高雄港務警察總隊，詳細情況正在釐清調查中。

對此，警方也呼籲民眾，晚會現場人潮擁擠，請多注意隨身物品，如遇到不法之事，可隨即向警方通報。（編輯：林盈君）

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