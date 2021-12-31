五月天演唱會上「集體罷工」！阿信嗆聲：不需要你們

五月天於今（31）日在高雄世運主場館開唱，與現場上萬歌迷歡度跨年，沒想到在talking時，怪獸、石頭、瑪莎卻因為阿信打啞謎般的一句話「罷工」，讓全場歌迷笑歪了腰。
記者吳雨婕/高雄報導
2021-12-31 22:36:02｜2021-12-31 22:38:23
在唱完《擁抱》後，五月天向歌迷打招呼，瑪莎熱情表示：「我沒有要你們保留體力，都已經這一年最後一天了，還要保留什麼體力，全部把它用光好不好！演唱會結束後大家一起爬著出去！」阿信透露：「今天準備很多歌曲，我保證很多歌是前兩天是沒聽到的。」引起歌迷歡呼，但他馬上吐槽：「前兩天沒演唱會啊！當然沒聽到，別太爽！」他也提到前幾天很多人透過社群媒體表示，沒聽到《憨人》，因此他很有「誠意」現場清唱了該曲4小拍，外加《志明與春嬌》4小拍，無厘頭行為引起全場笑聲。
不按牌理出牌的阿信，台上笑說要演唱一首歌，提示是「吼～吼～」讓怪獸、瑪莎、石頭聽的一頭霧水，只有冠佑知道答案是什麼，阿信立即搭著冠佑的肩膀宣布：「我們是感情最好的團員。」讓其他3人不滿，一起罷工：「你們唱啊，我們3個都不彈！」阿信不以為意回嗆：「沒什麼好怕的！不需要你們3位，但我需要字幕君。」隨即揭曉答案，原來阿信想要唱的歌是《後來的我們》。