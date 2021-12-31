台北跨年人數無上限！北捷運量135萬人次 較去年減60萬
（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市跨年晚會登場，北市觀傳局表示，截至晚間9時，管制區內入場人數為3萬1118人；北捷表示，今天日運量已達135.4萬人次，但相較去年同期196.1萬人次大減60.7萬人次。
「台北最High新年城－2022跨年晚會」今晚登場，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今年雖劃設管制區，但並未設人數上限，民眾須戴口罩、量體溫及完成實聯制，由工作人員蓋手章後進場。台北市觀傳局表示，截至晚間7時，管制區內入場人數約為1萬5375人；相較去年同期約4400人明顯增加。到了晚間9時，人數已增加到3萬1118人。
台北捷運公司表示，今天上午6時至晚間8時，捷運全線總運量約135.4萬人次，台北市政府周邊市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站4站運量約10萬人次，較11月至今每週六平均同時段運量增加約2.7萬人次。不過，北捷去年統計，12月31日當天，截至晚間8時，全線總運量約196.1萬人次，市府周邊4站運量約13.9萬人次；2019年同期，全線總運量約224萬人次，市府周邊4站運量約20.2萬人次。
台北市2022跨年晚會由木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞）及Lulu黃路梓茵擔任主持人，表演卡司依序為梁靜茹、旺福、Tizzy Bac、黃小琥、告五人、徐佳瑩、茄子蛋、動力火車、四分衛、A-Lin。（編輯：郭諭儒）