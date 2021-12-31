高雄跨年晚會全台獨有創舉 史哲感謝軍艦坐鎮高雄跨年
「感謝海軍軍艦作為台灣靠山向國軍致敬，台灣首次雙向真5G異地共演對唱完美呈現，許富凱蔡昌憲異地0秒差合唱觀眾網友驚嘆!」高雄市長副市長史哲今晚臉書po文感謝海軍2艘巡防艦坐鎮今年高雄的跨年晚會，大家要向國軍弟兄致敬。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-31 23:17:01
史哲指出，海軍的2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」停靠在蓬萊中島的海岸，正式坐鎮高雄的跨年晚會蓬萊舞台現場。這是台灣是史上頭一次，更是高雄才能夠擁有的獨特風景。今天更以國軍儀隊氣宇軒昂的演出為跨年晚會開唱，全場觀眾為之沸騰。
史哲也說，今年跨年還有一個全台唯一的創舉，就是全台首創真5G雙向傳輸的異地共演，蓬萊舞台的許富凱與高流舞台的蔡昌憲，異地合唱《棉照被》，透過5G雙向傳輸的技術，就在剛剛八點鐘順利演出。這是台灣史上首次成功順利完成的真5G雙向傳輸異地共演，幾乎不可能的零秒差演出，高雄辦到了。現場、線上的觀眾朋友也都驚嘆「太酷了！相當精彩的對唱，連合音都能達到耶！」
史哲除感謝顧問陳如雲、中華電信、自由的設計、民視與華視轉播團隊，這一個多月來不停的測試，找尋各種解決方案來突破目前的限制與障礙。縱使現場觀眾朋友這麼多，演出依然能夠順利完美呈現。真的非常感謝！他相信透過跨年活動，除了驚豔全台外，並讓大家見證台灣的國防實力！同時，也透過5G異地共演合唱，讓大家看到高雄致力發展智慧城市的努力！