安心亞熱褲放送電動美臀 郭書瑤、陳芳語「飛彈」比辣
「2022台灣燈會會前會─高雄跨年蓬萊舞台」昨（31）日在高雄登場，舞台女神安心亞、郭書瑤、陳芳語同台比辣，安心亞舞台服裝誠意滿滿，爆乳、熱褲上陣，在火辣舞蹈中扭動性感美臀，郭書瑤則以挖空腰部的白色服裝登台，好身材呼之欲出。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-01 00:58:59
安心亞一出場秀出曼妙身材，前衛金色馬甲「點點」超明顯，網友瘋狂用「木蘭飛彈 」、「金色飛彈」來洗版，她帶來組曲《Super跩》、《Hello niches》、《Lisa love me》、《來追我男友》、《女孩站出來》、《愛得起》、《輕樂心chillaing》等組曲，火辣又性感，唱到《呼呼》時，她脫掉白色罩衫展現女神好身材，網友也大呼：「安心亞來高雄獨家炸場啦。」
郭書瑤帶來6位舞者，獻唱《合拍》、《路過人間》、《懂得雨天》、《HONEY》等組曲，一出場網友即喊「流鼻血」、「 好冷 」，郭書瑤以挖空腰部的白色泳裝現身，呼之欲出的好身材，讓現場high到不行，郭書瑤也說1月會有新電影，以及未來會有節目主持與新的音樂作品，敬請大家期待。
陳芳語服裝造型用心準備，一襲亮皮質粉紅色服裝，帥氣兼具性感，上半身鑲鑽邊馬甲搭配下半身若隱若現的高衩，讓網友大呼性感，陳芳語帶來《沒什麼大不了》、《玻璃心》、《愛你》、《kow tow》等組曲來寵愛歌迷，她說：「覺得屁股有點涼涼的。」馬上轉身秀出「粉紅屁屁」，炒熱現場氣氛。