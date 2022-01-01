任期內最後跨年！柯文哲感謝萬華人：謝謝你們守住了萬華
31日晚間，台北市長柯文哲參加跨年倒數晚會，他上台時感性致詞，表示特別感謝萬華區的市民朋友，提到「在疫情最艱難的時候，你們守住了萬華」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 01:07:18｜2022-01-01 01:10:02
柯文哲接著提到，今年5月中旬的時候，面臨疫情突然大爆發，很多人生活受到影響，甚至失去親人，對大多數人來說，2021是台灣很艱苦的一年，但是希望大家可以把挫折，當作是前進的動力，新的一年2022可以繼續往前邁進。
柯文哲也表示，今年5月的時候，北市疫情達到高峰，但是經過共同努力，在2個星期之內就把疫情控制住，面對即將到來的新的一年，對所有人來說，這也是見證了台灣民主社會的勝利。柯文哲並再次向台北市民道謝，感謝大家在疫情期間，配合市政府的政策，才能夠有效的阻斷社區的傳播鏈。
最後他提到，全體國民的健康，是民主國家最大的資本，所以要特別的感謝萬華區的市民朋友，在疫情最艱難的時候「守住了萬華」，因為守住萬華才能守住台北，才能守住全台灣。另外他也感謝最前線的醫護、軍警消人員，以及其他的無名英雄，才能讓大家一起在這裡跨年。（編輯：林盈君）