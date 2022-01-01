高雄跨年雙舞台＋五月天 陳其邁與市民相約「愛你久久」
5、4、3、2、1，新年快樂！高雄跨年由市長陳其邁、議長曾麗燕率府、會團隊，與全場觀眾一起倒數計時，告別2021、迎接2022，同時透過海軍巡防艦鳴笛聲，宣告台灣燈會在高雄開始倒數30天、23小時。陳其邁也在倒數時向市民們浪漫告白「愛你久久」，與市民相約愛高雄，並說「高雄你比我想的閣較偉大」！一路走來，從輕軌成圓、鐵路地下化綠園道完工、高雄火車站校正回歸至台積電投資高雄、橋科招商、半導體產業聚落發展，高雄是我們共同的期待和未來。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-01 01:21:45
高雄史上最誇張雙舞台跨年晚會，有主潮流的「蓬萊舞台」及主創作的「高流舞台」，共23組卡司橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），不僅含金量高到破表。不僅有雙軍艦坐鎮蓬萊舞台，昨晚更由海軍儀隊領軍帥氣上陣，接續由4金、23組卡司陣容不斷嗨動全場，壓軸的伍佰&China Blue、及滅火器樂團，更在倒數前、後，成功點燃全場熱力。跨年過後，現場也宣告台灣燈會在高雄正式倒數開始，邀請大家繼續期待，一起迎接睽違20年、再度回到高雄的台灣燈會。
今年高雄跨年晚會演出卡司橫跨流行、嘻哈、電子、搖滾、民謠等類型，歌曲語言融合國語、台語、客語等，展現台灣音樂創作的豐富多元。蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。
主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。
值得一提的是，女神安心亞在「2022高雄跨年晚會」蓬萊舞台，化身「巴洛克性感妖姬」獻上一整段15分鐘不中斷的nonstop歌舞大秀，這段表演堪稱安心亞歷年來「最危險」的演出，共有三個關鍵字：黃金奶、Y字腿、0防護，因為她的下半身和超合身熱褲之間，僅有一層絲襪的距離，尺度游移在黃標邊緣！
同時，全方位女神郭書瑤帶來六位舞者，可愛萌度破表唱跳演唱《合拍》，現場粉絲用尖叫聲迎接，讓郭書瑤大讚現場粉絲超可愛，馬上帶來《路過人間》郭書瑤說這這幾年來非常喜歡的歌曲。
另一位「2022台灣燈會會前會─高雄跨年蓬萊舞台」就是永遠的玉女歌手「全民女神」蘇慧倫，帶來經典組曲《Lemon Tree》、《鴨子》《傻瓜》，超經典超夯金曲讓網友趣味留言「我幼稚園的歌」、「凍齡女神」，超正顏值獲得網友認證，更有網友都說「超經典」、「感動得要哭了」，還失控版上頻頻一直點歌。高雄跨年主場蓬萊大舞台超夯、超炸演出，各路女神獨家全到齊，獲得大家一致好評。
根據高捷公司統計，截至晚間10點，全線出站計21萬5238人次，其中O1西子灣站出站有1萬1734人次，O2鹽埕埔站出站有1萬6291人次；另外五月天演場會所在的世運場館R17世運站出站有1萬9091人次。輕軌部分因目前全線免費搭乘，無法計算即時運量，不過就觀察班班客滿。