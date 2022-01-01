COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超震撼！義大世界888秒煙火秀「水母星空」伴民眾跨年

▲義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，運用吉祥數字888，祝福新年百業復甦。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）
▲義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，運用吉祥數字888，祝福新年百業復甦。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-01 01:29:48｜2022-01-01 01:51:29

高雄最強跨年煙火「2022紫耀義大 樂享平安 大型藝術煙火秀」31日晚間於義大世界盛大登場，888秒煙火伴民眾跨年，吸引超過5萬名觀眾到場欣賞，以煙火超視覺饗宴開啟新年第一天，一同祈願2022年平安幸福。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲義大世界炫麗奪目的火樹銀花點亮夜空、照亮希望。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）
▲義大世界炫麗奪目的火樹銀花點亮夜空、照亮希望。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）
義大世界連續13年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，今年除了施放尺玉煙花升級版，展現「昇曲導付」等花火特效，煙火宛如花朵層層綻放，細膩唯美，還有從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，金色煙花彷彿空中水母，浪漫又充滿生命力。

▲義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，引進國際級花火特效，搭配歐風建築，感受類出國的浪漫氛圍。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）
▲義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，引進國際級花火特效，搭配歐風建築，感受類出國的浪漫氛圍。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.01）
跨年適逢三天連假，義大遊樂世界特別在跨年夜、元旦都加開星光場至晚上八點，吸引遊客從早玩到晚，即日起至1月2日，更有元旦夢想價，購買全票899元，第二人只要22元；此外，新年第1天全台最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」重磅回歸，18層樓高、 360度公轉加自轉，強大無比的離心力讓民眾體驗120秒的人生旋轉極限，元旦當日搭乘的前100名遊客，可以獲得義大遊樂世界頒發的勇士證，還有驚喜紀念品可以帶回家。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀