超震撼！義大世界888秒煙火秀「水母星空」伴民眾跨年
高雄最強跨年煙火「2022紫耀義大 樂享平安 大型藝術煙火秀」31日晚間於義大世界盛大登場，888秒煙火伴民眾跨年，吸引超過5萬名觀眾到場欣賞，以煙火超視覺饗宴開啟新年第一天，一同祈願2022年平安幸福。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-01 01:29:48｜2022-01-01 01:51:29
義大世界連續13年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，今年除了施放尺玉煙花升級版，展現「昇曲導付」等花火特效，煙火宛如花朵層層綻放，細膩唯美，還有從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，金色煙花彷彿空中水母，浪漫又充滿生命力。
跨年適逢三天連假，義大遊樂世界特別在跨年夜、元旦都加開星光場至晚上八點，吸引遊客從早玩到晚，即日起至1月2日，更有元旦夢想價，購買全票899元，第二人只要22元；此外，新年第1天全台最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」重磅回歸，18層樓高、 360度公轉加自轉，強大無比的離心力讓民眾體驗120秒的人生旋轉極限，元旦當日搭乘的前100名遊客，可以獲得義大遊樂世界頒發的勇士證，還有驚喜紀念品可以帶回家。