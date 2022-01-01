國民黨元旦升旗 朱立倫新希望：戰鬥年拚贏得2022大選
國民黨今（1）日在黨部前舉行元旦升旗，前總統馬英九、黨務主管及多名黨籍立委、中廣董事長趙少康皆到場參加。國民黨主席朱立倫說，2022年是戰鬥的一年、團結的一年，年底有九合一大選，國民黨要團結一致，將會提出最好的團隊、堅定黨紀，讓大家團結在一起，贏得2022大選、2024重返執政，重振中華民國，這是他的新年新希望。
記者余祥／台北報導
2022-01-01 07:18:06
朱立倫說，這段期間，疫情嚴峻大家辛苦了，國際情勢緊張、兩岸對峙、房價高漲、失業增加、高齡化面對的挑戰、空汙、能源缺電的問題，民進黨種種錯誤政策，倒行逆施的惡果，讓民眾痛苦，新的一年，大家共同期待，國民黨堅定跟民意站在一起，共同為捍衛中華民國、民主自由努力。
朱立倫說，對於國際情勢，應做和平促進者，不要當麻煩製造者，兩岸關係要以對話代替對抗、交流取代交惡，國民黨將秉持黨綱、黨章規定，讓兩岸和平、下一代幸福；駐美代表處已經籌設一個階段，對美國等世界民主國家，國民黨將是是堅定夥伴。
面對民進黨錯誤政策，朱立倫提到，在修改地制法方面，應支持每個縣市獲得公平待遇，對區域重劃要有完整規劃、財政收支要有配套措施；憲政議題上，不是民進黨一黨之私可以修憲；民生議題上，國民黨會結合民間大智庫，針對大家關心的高房價、氣候變遷等議題提出建設性建議。
朱立倫強調，今年從元旦開始，就是戰鬥的一年，年底有九合一大選．國民黨要團結一致，贏得2022大選、2024重返執政。