COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國民黨元旦升旗　朱立倫新希望：戰鬥年拚贏得2022大選

▲國民黨今日舉行元旦升旗，除黨主席朱立倫外，前總統馬英九、副黨主席連勝文、中廣董事長趙少康街到場參加。（圖／記者余祥攝，2022.1.1）
▲國民黨今日舉行元旦升旗，除黨主席朱立倫外，前總統馬英九、副黨主席連勝文、中廣董事長趙少康街到場參加。（圖／記者余祥攝，2022.1.1）

記者余祥／台北報導

2022-01-01 07:18:06

國民黨今（1）日在黨部前舉行元旦升旗，前總統馬英九、黨務主管及多名黨籍立委、中廣董事長趙少康皆到場參加。國民黨主席朱立倫說，2022年是戰鬥的一年、團結的一年，年底有九合一大選，國民黨要團結一致，將會提出最好的團隊、堅定黨紀，讓大家團結在一起，贏得2022大選、2024重返執政，重振中華民國，這是他的新年新希望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，這段期間，疫情嚴峻大家辛苦了，國際情勢緊張、兩岸對峙、房價高漲、失業增加、高齡化面對的挑戰、空汙、能源缺電的問題，民進黨種種錯誤政策，倒行逆施的惡果，讓民眾痛苦，新的一年，大家共同期待，國民黨堅定跟民意站在一起，共同為捍衛中華民國、民主自由努力。

朱立倫說，對於國際情勢，應做和平促進者，不要當麻煩製造者，兩岸關係要以對話代替對抗、交流取代交惡，國民黨將秉持黨綱、黨章規定，讓兩岸和平、下一代幸福；駐美代表處已經籌設一個階段，對美國等世界民主國家，國民黨將是是堅定夥伴。

面對民進黨錯誤政策，朱立倫提到，在修改地制法方面，應支持每個縣市獲得公平待遇，對區域重劃要有完整規劃、財政收支要有配套措施；憲政議題上，不是民進黨一黨之私可以修憲；民生議題上，國民黨會結合民間大智庫，針對大家關心的高房價、氣候變遷等議題提出建設性建議。

朱立倫強調，今年從元旦開始，就是戰鬥的一年，年底有九合一大選．國民黨要團結一致，贏得2022大選、2024重返執政。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀