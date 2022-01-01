羅志祥跨年復出受好評　網讚：2022第一天洗白了

藝人羅志祥（小豬）先前遭到前女友周揚青「毀滅式分手」，重創演藝事業，去年31日花蓮跨年晚會是他首次公開復出演唱，事後他在臉書發表感言「看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了」，而律師李怡貞也大讚羅志祥寶刀未老，表演大受網友好評。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-01 07:51:00｜2022-01-01 09:15:01
羅志祥一早發表復出舞台的感言，他表示當初接到這場表演心情很忐忑複雜，「沉默了兩年，不知道大眾會如何看待我」，聽到他的名字時，台下接著而來是呼聲和尖叫，「我心裡的石頭放下了，感覺自己回來了。看見台下有人落淚時 ，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動。」
羅志祥坦言，登上舞台那刻眼眶在淚水打轉，但他仍用盡全力做到最好，為了表演他斷食維持身材，結束後笑說要大吃宵夜，並表示「我很喜歡2022的這個開始」。
知名律師李怡貞也對羅志祥復出發表看法，「不知為何，今年看羅志祥突然順眼很多，而且他真的寶刀未老，舞蹈動作跟歌聲都沒有馬虎的，不得不說，真的厲害！」羅志祥這場表演廣受好評，網友也紛紛表示，「覺得實力還是很強」、「2022第一天洗白了」、「跳舞真的強！洗白了在2022的第一天」、「很有誠意的表演」、「撇開私德，他的氣場真的跟其他雜魚不同」。（編輯：薛羽彤）