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元旦連假去哪玩？6大熱門車站景點出爐　「這站」超好拍

▲把握元旦連假去最美車站走走，全台6大熱門車站景點出爐，也可作為農曆新年走春參考。（圖／民眾提供）
▲把握元旦連假去最美車站走走，全台6大熱門車站景點出爐，也可作為農曆新年走春參考。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-01 08:42:15

火車除了是南北往來的交通工具，近年許多火車站積極轉型特色車站，結合當地自然風情，增設吸引民眾朝聖的打卡點，讓遊客特別規劃行程前來造訪。趁著元旦連假出去走走，不只日本有「灌籃高手聖地」鎌倉高校前駅，台灣也有「台東版」灌籃高手平交道，且相似度極高。《Social Lab社群實驗室》統計網路最熱門的6大特色車站，太遠的景點不妨規劃春節連假去踩點。

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▲全台6大特色車站。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲全台6大特色車站。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年來，「特色車站」的網路聲量表現，分析最受到網友熱烈討論的六大特色車站，其中位於台東的「多良車站」，緊鄰太平洋海岸線，海天一色的風景被鐵道迷譽為「最美車站」，每年都吸引大批遊客到訪，網路聲量也不負眾望奪下第一名。

「多良車站」內部擺放許多別具風情的原住民擺飾及打卡景點，讓遊客大讚「真的很好拍、海景超美」；除此之外，同樣也是位於台東的「太麻里車站」，網路聲量排在第三名，打造酷似動漫《灌籃高手》片頭曲動畫中的平交道風景，吸引許多動畫迷朝聖，不少人都認為相當神似、還原度超高。

位於宜蘭的「冬山車站」，近年大幅增設各式裝置藝術、打卡設施，廣受各地遊客歡迎，網路聲量位居第二名，相當受到網友青睞。東山車站外圍特別種植的「波波草」景點，更是讓許多網友大推：「拍照起來超可愛，還好有來！」。

排第四名的是北台灣的「八斗子站」，則有「小多良車站」的美稱，緊臨海岸線，層層山巒的相襯更是美不勝收，讓許多北市居民大讚「真的跟多良超像、超美，而且又很近」，加上週邊有許多熱門景點，且交通方便，是周末一日遊的好選擇。

知名度頗高的「集集車站」，網路聲量排第5名，是別具特色的檜木車站，吸引大批遊客前來一睹日治時期留下的復古建築，日前有網友提問「全台最有美感的車站是哪個？」就有許多人大推「集集車站，建築真的很有味道」；而台灣最南端的「枋山車站」，則是因坐擁山海美景，因此被許多旅客稱作「秘境驛」，天氣好時還可看到小琉球。

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