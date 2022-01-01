元旦連假去哪玩？6大熱門車站景點出爐　「這站」超好拍

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「多良車站」內部擺放許多別具風情的原住民擺飾及打卡景點，讓遊客大讚「真的很好拍、海景超美」；除此之外，同樣也是位於台東的「太麻里車站」，網路聲量排在第三名，打造酷似動漫《灌籃高手》片頭曲動畫中的平交道風景，吸引許多動畫迷朝聖，不少人都認為相當神似、還原度超高。
位於宜蘭的「冬山車站」，近年大幅增設各式裝置藝術、打卡設施，廣受各地遊客歡迎，網路聲量位居第二名，相當受到網友青睞。東山車站外圍特別種植的「波波草」景點，更是讓許多網友大推：「拍照起來超可愛，還好有來！」。
排第四名的是北台灣的「八斗子站」，則有「小多良車站」的美稱，緊臨海岸線，層層山巒的相襯更是美不勝收，讓許多北市居民大讚「真的跟多良超像、超美，而且又很近」，加上週邊有許多熱門景點，且交通方便，是周末一日遊的好選擇。
知名度頗高的「集集車站」，網路聲量排第5名，是別具特色的檜木車站，吸引大批遊客前來一睹日治時期留下的復古建築，日前有網友提問「全台最有美感的車站是哪個？」就有許多人大推「集集車站，建築真的很有味道」；而台灣最南端的「枋山車站」，則是因坐擁山海美景，因此被許多旅客稱作「秘境驛」，天氣好時還可看到小琉球。