中國重啟尼加拉瓜使館！嗆我國欲提國際訴訟「非法無效」
中美洲國家尼加拉瓜，去年12月9日閃電宣布與台灣斷交，轉而投向北京，中國於當地時間12月31日中午在大使館舉行復館儀式，升起中國五星旗；也在同一天，中國外交部表示，台灣當局試圖循國際訴訟維護財產，「這種伎倆是非法的、無效的。」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-01 09:17:00
綜合中媒報導，中國駐尼加拉瓜大使館在尼加拉瓜時間2021年12月31日，於該國首都馬那瓜舉行復館儀式。當天儀式主要環節包括奏國歌及升國旗，也是時隔31年後，五星旗再次在使館門前的旗桿上升。
尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada）聲稱，中尼之間在意識形態上相符，並感謝中國向尼加拉瓜捐贈100萬支新冠肺炎疫苗。
此外，尼加拉瓜在與台斷交後，沒收台灣所有當地資產轉交給北京的做法，引起我方強烈不滿，台灣外交部揚言將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產。對此，中國外交部發言人趙立堅於12月31日表示，「台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人的目的，這種伎倆是非法的、無效的。」
趙立堅並強調，台灣當局鼓譟所謂國際訴訟，不僅毫無法律依據，更是一場徹頭徹尾的騙局，絕不會得逞。