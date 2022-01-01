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發表新年談話　蔡英文盼持續走向世界、維持經濟發展動能

▲總統蔡英文發表元旦談話，副總統賴清德陪同。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.01）
▲總統蔡英文發表元旦談話，副總統賴清德陪同。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-01 09:25:36

總統蔡英文今（1）日早上於總統府內發表2022新年談話，副總統賴清德、總統府祕書長李大維、副秘書長李俊俋陪同現身。蔡英文表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權就是2022年穩定執政的四大主軸；去年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心。新的一年，仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力。

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蔡英文表示，台灣要走向世界，除了持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎。政府也會全力爭取CPTPP的會員國，對台灣加入的支持。同時，也將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。 

在維持經濟動能方面，蔡英文提到，這幾年來，面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量。現在，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者。未來，無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演了極為關鍵的角色。 
 
蔡英文表示，在全球數位轉型和因應氣候變遷的成敗上，台灣也是不可或缺的重要環節；台商的動向，更將牽動全球產業鏈的布局。 未來，蔡英文說，政府必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力。因此新的一年，會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。 
 
另外，蔡英文也說，行政院也已經宣布，「投資台灣三大方案」將再延長3年，預計可以再為台灣帶來9千億元的投資，和4萬個工作機會。 
 
在維持經濟動能的同時，蔡英文說，政府必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。 
 
蔡英文強調，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰。去年下半年以來，運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。 
 
未來，蔡英文說，政府會繼續運用各種政策工具，來確保物價平穩。另外，也會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。 
 
蔡英文表示，今天開始，基本薪資調高到2萬5,250元，比起去年調幅達到百分之5.21。等到總預算通過，軍公教也將調薪百分之4，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。 
 
蔡英文也說，社會住宅的供給，也將提供年輕人及弱勢者合理價格的居住空間。去年宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，這些都在陸續發包中。發包、興建中、或已興建完成的社會住宅，現在已經累計達5萬戶。 
 
展望2022年，蔡英文表示，政府除了加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，把去年已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣出去。 
 
另外，蔡英文也提到，從前年起，政府也擴大租金補貼，依照不同縣市地區，提供年輕朋友或家庭，每個月數千元不等的補貼，今年也會持續下去。

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