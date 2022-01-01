台灣要堅守主權、撐香港　蔡英文：追求民主自由非犯罪

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蔡英文也說，政府將會持續關注香港的情勢。前陣子，香港的立法會換屆選舉，受到了干擾，讓人更擔心香港的民主發展。而幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。
蔡英文表示，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。除了關心，更要珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。
在鞏固社會安全體系方面，蔡英文則說，增加社會福利，降低生養、照顧的負擔，不僅是分配問題，更是社會安全問題；政府將持續鞏固社會安全體系。去年長照2.0的服務據點，已經超過1萬個，遍布全國各地；今年的長照預算將達607億元，並且將持續布建據點和增加服務。
為了強化社會安全網，蔡英文說，政府會持續增加公部門社工以及相關專業人員；今年將新增超過5千人，也會補助私部門社工1,454人，來減輕社工的工作負荷，也提升保障弱勢家庭的量能。在去年育兒津貼加碼之後，今年8月還會再加碼到5,000元。公共化幼兒園三千班的目標，明年會提前達標。
蔡英文表示，去年所有提供公共化、非營利和準公共化幼兒園的園所數，已經大幅成長。過去家長反映抽到公立幼兒園的機會只有3成，現在已經提高到6成，可以進入平價優質的幼兒園。
蔡英文說，去年母親節時，她說政府要當孩子家長的神隊友，在今年，產檢假會增加到7天，而且配偶也可以請陪產檢假。政府將持續檢討、增加補助，強化各方面的措施，降低養兒育女的負擔。「0到6歲國家跟你一起養」，說到就一定做到。