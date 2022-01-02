英國分析：Omicron住院風險為Delta的1/3

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12月整月下來，需要機械式呼吸輔助病床的患者人數也維持穩定，不似前波疫情高峰那般激增。
英國衛生安全局（Health Security Agency）由英國劍橋大學的醫學研究委員會生物統計部門（Cambridge University MRC Biostatistics）協助研究，分析52萬8176起Omicron病例和57萬3012起Delta病例後，公布了這項結果。
這項研究也發現，疫苗對抗Omicron的效果很好。
衛生安全局表示：「此一分析中，在施打第2劑與第3劑疫苗後，無論是有症狀或無症狀，Omicron患者的住院風險都會降低…與未接種疫苗的Omicron病患相比，施打3劑疫苗患者的住院風險會降低81%。」
衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，這項分析結與其他令人鼓舞的訊息一致，但衛生服務部門可能仍要辛苦對抗如此高的傳播率。
霍普金斯表示，在醫院嚴重程度方面，目前下結論仍言之過早，而且在Omicron傳播力擴大之下，英格蘭60歲以上族群的病例攀升，意味Omicron在未來數週仍非常可能對英國國民保健署（NHS）形成重大壓力。
根據今天更新的資料顯示，英格蘭單日住院病患有1萬2395人，比前一天1萬1542人增加，並且陡增的趨勢仍持續中；不過，此數字比起1月高峰期的3萬4000多例低了許多。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110101