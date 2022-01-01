D社元旦情侶遲到！秀BTS、TWICE解鎖資料夾：沒完美祕密
南韓最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）每年元旦早上10點前都會公布「1號」情侶，既定模式的爆料，被網友開玩笑說是「國定心碎日」，但D社今（1日）目前遲遲未爆出「元旦情侶」，反而PO出神祕影片，並打上「世界上沒有完美的祕密」、「Coming soon！」讓大批粉絲哀號大喊：「D社放鳥了！」、「D社遲到了」、「好可怕」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-01 10:53:06
D社從2013年開始爆出Rain跟金泰希交往後，幾乎每年元旦都會端出藝人戀愛消息，包含2014年的少女時代潤娥跟李昇基、2015年的李政宰與集團千金林世玲、2016年的EXID哈妮跟JYJ的金俊秀，2017年因為總統改選停擺一次、2018年BIGBANG隊長GD與After School前成員李周妍&李準跟庭沼珉、2019年EXO KAI跟BLACKPINK JENNIE等，2020年則是世紀大放鳥，2021年為玄彬與孫藝真。
D社目前未照「原定計劃」爆出元旦情侶，則是PO出滿滿南韓藝人的影片，以及點名BTS、TWICE等大咖韓團的解鎖資料夾，預告D社成立10週年將會有作為，更打上「世界上沒有完美的祕密」以及「Coming soon！」要大家期待。
D社今一直登上關鍵字熱搜，網友看不到「元旦情侶」瘋狂搜尋、發文，先是表示「在線苦等」、「D社你遲到了！」、「D社放鴿子！」但在神秘預告片曝光後，不少粉絲心態轉為擔心，除了怕自己偶像被爆料，有人則認為，狗仔偷拍的行為相當不可取。