《華燈》第二季遭嫌拖戲 網友列這5點：覺得浪費生命
由林心如、楊謹華、楊祐寧、郭雪芙等多位大咖主演的影集《華燈初上》，第一季播出後引起熱烈討論，上個月30日終於迎來第二季，許多影迷熬夜追完8集，仍不知兇手是誰，加上劇情多講述童年事蹟，讓網友PO文表示「熬夜看完《華燈初上》覺得有夠浪費生命」，與第一季相較之下，評價較沒那麼高。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-01 11:11:22｜2022-01-01 11:16:07
網友在論壇「Dcard」上發文表示，自己熬夜看完《華燈初上》第二季，非常想知道兇手，不料看完後還是不知道兇手只能靜待第三季，他也分析出5點他認為該劇的缺點，包含整體很拖戲、懸疑點製造太多，一個沒解釋完又出現一個、演員角色性格前後不一致會讓人出戲、有許多荒謬的細節像是颱風天去看浪、主線支線混雜。
貼文一出後，網友評價兩極，有人認為還是很好看，解釋該劇原本就有三季，不太可能第二季就透露兇手，「完全不覺得耶，我覺得很棒啊，太少集不夠懸疑反而很空虛吧，反而還希望多季一點咧」；但也有不少人覺得，「超拖，重點都沒有倒是一直拖延」、「也覺得有些拖，看到想睡覺」、「我後面幾集也幾乎快轉」。
除了論壇「Dcard」外，該劇在平台討論區也引起議論，大部分人對於年輕時代的劇情不太能接受，認為無法幫助劇情進展，紛紛表示「完全沒給觀眾彩蛋，就是一直無限鋪梗讓大家猜，那劇情不夠有深度的話，真的是浪費時間」、「第二季真的沒有想像中精彩」、「建議大家用1.5倍速看」、「第二季我覺得變調了，感覺不再是酒場間的愛恨情仇及酒女的心聲，而是單純要找誰是兇手」。
此外，不少網友指出第二季亮點是吳慷仁扮女裝出場，從服裝、肢體動作，到說話表情，精湛演技有目共睹，獲得網友一致好評「整部戲寶寶最好看！」、「第二部最大亮點還是我的sugar baby」、「若不是吳慷仁 我應該不會再看」、「寶寶好妖艷。」（編輯：薛羽彤）