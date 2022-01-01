By2姐首發聲！爆「Yumi疑住院中」 勸：勿用嘴去判斷人
By2妹Yumi近日捲入王力宏外遇風波，雖然坦承曾經交往過，但是否認自己是小三，不過仍遭李靚蕾PO出截圖打臉；姐姐Miko在事發不曾多說，沈默13天後，在元旦這天罕見發聲，更爆出Yumi疑似正在住院，引發關注。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 11:11:49｜2022-01-01 11:16:04
Miko表示，新的一年，新的願望，「可惜新年卻帶不走，謠言給心裡帶來的創傷，希望我身邊最在乎的人，能儘早出院恢復身體健康」，疑似透露Yumi疑似正在住院，引發粉絲關注。
Miko也說，入行13餘年，見過很多世面，也經歷了大風大浪，但不代表遇到所有事情不卑不亢，「不要從別人的嘴裡去判斷一個人」，一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以作出判斷，與人為善，不要與人為惡，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。（編輯：孫唯容）
By2姊Miko全文：
新的一年，新的願望
可惜新年卻帶不走
謠言給心裡帶來的創傷
希望我身邊最在乎的人
能儘早出院恢復身體健康
這些年的社會壓力龐大
有些人學會了隱忍
但世界上超過75%的成人
並沒有找到發洩情緒的出口
我們應該花多一點時間
去關心和愛護更重要的人
入行十三餘年
見過很多世面 也經歷了大風大浪
但不代表遇到所有事情不卑不亢
我捍衛著青春 捍衛著夢想
從不忘記當初因為熱愛音樂而入行
也從不忘記在外拼搏沒家人在身旁
依然相信靠自己也可以很堅強
不要從別人的嘴裡去判斷一個人
因為君子不立于危牆之下
一瓶汽水到底好不好喝
只有自己喝過才可以作出判斷
與人為善 不要與人為惡
萬物皆有裂痕
那是光照進來的地方